Samsung Galaxy Z Flip 5G ufficiale con Snapdragon 865+: due nuovi colori

Samsung Galaxy Z Flip 5G il nuovo smartphone pieghevole debutta con il chipset Snapdragon 865+ e il supporto alla tecnologia mobile 5G: due nuovi colori disponibili.

Nonostante tanti si aspettavano l’annuncio ufficiale in data 5 agosto 2020, oggi Samsung ha presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip 5G.

Samsung Galaxy Z Flip 5G ufficiale: ecco i dettagli da conoscere

Si tratta come avrete già capito della versione con connettività 5G del precedente Galaxy Z Flip con connettività LTE.

Per supportare la connettività mobile 5G Samsung ha deciso di utilizzare il nuovo chipset Snapdragon 865+, una versione ottimizzata del precedente Snapdragon 865.

Il telefono risulta essere praticamente identico lato design, cerniera da 0.1mm e peso complessivo di 183 grammi, ma troviamo due colorazioni inedite: Mystic Bronze e Mystic Grey.

Lato hardware rimane il display Amoled interno pieghevole da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione nativa 2636 x 1080 pixel, e il display Super Amoled esterno da 1.1 pollici (300 x 112 pixel) per le notifiche.

Ci sono poi due fotocamere all’esterno del telefono: una principale da 12MP con apertura lenti f/1.8 e una grandangolare sempre da 12MP con apertura lenti f/2.2.

Per le foto selfie è presente una fotocamera anteriore da 10MP con autofocus e apertura lenti f/2.4.

Come sistema operativo troviamo ovviamente Android 10 che è personalizzato con l’interfaccia One UI 2.1, ottimizzata per funzionare al meglio con il display flessibile quando quest’ultimo è piegato a 90 gradi o a 180 gradi.

Al momento non c’è ancora nessun riferimento ufficiale del Galaxy Z Flip 5G sul sito ufficiale di Samsung Italia, quindi si presuppone che nel nostro paese tutte le informazioni saranno svelate solo dopo l’evento Unpaked del 5 agosto 2020.

Per adesso sappiamo solo che in Germania il nuovo smartphone pieghevole 5G di Samsung viene proposto a 829 euro da un operatore con piano telefonico a contratto.

Negli Stati Uniti senza contratto telefonico il dispositivo viene venduto al prezzo di 1450 dollari americani tramite gli operatori AT&T e T-Mobile.

Fonte: Via