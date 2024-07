Samsung Galaxy Z Flip 6: le differenze rispetto a Galaxy Z Flip 5

Ufficializzato in Italia il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 6: scopriamo le differenze rispetto al precedente Galaxy Z Flip 5 considerato che non è un prodotto nuovo ma solo un miglioramento.

Samsung ha annunciato giusto ieri (10 luglio) il suo nuovo smartphone pieghevole con form factor a conchiglia Galaxy Z Flip 6.

Non è un prodotto innovativo, ma solo una versione migliorata del precedente Galaxy Z Flip 5: scopriamo le differenze.

Galaxy Z Flip 6 le differenze rispetto a Galaxy Z Flip 5

Dimensioni e display (interno ed esterno)

Lato design ad occhio nudo difficilmente noterete differenze concrete tra un Z Flip 6 e un Z Flip 5.

Ci sono alcune differenze lievi come le dimensioni: il Flip 6 ha dimensioni pari a 85.1 x 71.9 x 14.9 mm quando è chiuso, contro 85.1 x 71.9 x 15.1 mm della versione precedente.

Il resto delle dimensioni da aperto non cambiano, come il peso che rimane ancorato a 187 grammi.

C’è però un bel miglioramento per il modello uscito nel 2024: infatti la versione 6 adesso dispone della certificazione IP48 (quindi ha un certo grado di resistenza alla sporcizia come la polvere).

Infatti la versione 5 era ferma alla certificazione IPX8, quindi resistente solo all’acqua e non alla polvere/sporcizia.

I materiali del Galaxy Z Flip 6 migliorano: viene infatti utilizzata una versione migliorata dell’Armor Aluminum per una maggiore resistenza agli urti ed ai graffi.

Rimane la protezione del display Glass Victus 2 già vista sul precedente modello.

Altra differenza la potete notare nel display interno pieghevole LTPO AMOLED 2X che rimane da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ (2640 x 1080 pixel), ma adesso raggiunge i 2600 nit di picco di luminosità massima (contro i 1750 nit della versione 2023).

Non cambia il display esterno Amoled da 3.4 pollici con risoluzione 720 x 748 pixel.

Samsung ha aggiunto nuovi colori per la versione Z Flip 6 che non erano presenti sul modello precedente: Silver Shadow, Pesca, Bianco.

Non è invece più disponibile il colore Lavanda e Crema.

Processore e memoria

Altro miglioramento del Z Flip 6 lo troviamo nel processore: viene infatti montato il nuovo Chipset Snapdragon 8 Gen 3 che sostituisce lo Snapdragon 8 Gen 2 del Galaxy Z Flip 5.

Vengono migliorate di fatto le prestazioni generali, l’ottimizzazione energetica e potenziata la GPU che adesso è un Adreno 750.

Inoltre per la prima su un Galaxy Z Flip viene applicata una una camera di vapore per la dissipazione del calore.

Interessante sapere che adesso la memoria ram minima sui Z Flip 6 è da 12GB (contro gli 8 del modello 2023) e la memoria interna rimane sempre la stessa (da 256GB fino a 512GB) con tecnologia UFS 4.0

Multimedialità

Passi in avanti per lo Z FLip 6 riguardano il comparto fotografico principale: è stata aggiunta una nuova fotocamera da 50MP f/1.8, 23 mm (grandangolare), 1,0 µm, PDAF a doppio pixel, OIS che sostituisce la camera da 12 MP, f/1.8, 24 mm (grandangolare), 1/1.76″, 1.8µm, PDAF a doppio pixel, OIS dello Z Flip 5.

Non cambia la seconda camera Ultra Grandangolare da 12MP già utilizzata sul modello 2023, come la fotocamera anteriore per selfie da 10MP (quella nel display interno pieghevole).

Si possono registrare sempre video in 4K a 30 fps su tutte le fotocamere (anche la selfie), mentre quella principale permette la registrazione a 60 fps.

Lato software con l’introduzione della ONE UI 6.1.1 ci sono alcune nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale dedicate al comparto fotografico:

Auto Zoom è una funzionalità AI-powered per la modalità Flex che esegue automaticamente lo zoom avanti e indietro per ottenere la migliore inquadratura per uno scatto senza il controllo diretto dell’utente, consentendo foto di gruppo a mani libere

Nightography è stata estesa per supportare video HDR

Le funzionalità avanzate di elaborazione delle immagini sono disponibili all’interno dell’app Instagram

Probabilmente queste funzionalità arriveranno anche sui modelli Z Flip 5 con un prossimo aggiornamento.

L’audio è identico tra i due modelli: altoparlanti stereo e assenza del jack da 3.5mm

Connettività

Lato connettività non ci sono differenze tra il modello 2024 e il modello 2023:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e tripla banda

Bluetooth 5.3

GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS

Chipset NFC

Porta Usb Type C 3.2 con display out

Scanner per le impronte digitali posizionato lateralmente

Supporto Sim 5G e eSIM 5G

Batteria e sistema operativo

Qua possiamo individuare altri miglioramenti concreti.

La versione 2024 adesso implementa una nuova batteria da 4000 mAh contro quella da 3700 mAh montata sul modello Z FLip 5.

Sfortunatamente rimane invariata la ricarica rapida via cavo a 25W, quella wireless a 15W a quella wireless inversa a 4.5W.

Come sistema operativo lo Z Flip 6 debutta con Android 14 e ONE UI 6.1.1 e godrà di 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo/funzionalità/patch di sicurezza.

Invece va ricordato che lo Z FLip 5 ha solo 4 anni di aggiornamenti e 5 anni di supporto software.

Prezzo e disponibilità del Galaxy Z Flip 6 in Italia

Il Galaxy Z Flip 6 ha un prezzo di listino in Italia a partire da 1279 euro (versione 12-256GB) ma seguendo il nostro canale Telegram HWBrain potete conoscere sconti e promozioni (con risparmi superiore ai 200 euro per la prevendita).

