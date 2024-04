Samsung Galaxy Z Flip 6 su GeekBench con Snapdragon 8 Gen 3

Il Samsung Galaxy Z Flip 6 è stato individuato nel database del Benchmark GeekBench con il chipset Snapdragon 8 Gen 3: i dettagli che sappiamo.

Non manca ancora molto al lancio dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, dato che i Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6 dovrebbero essere presentati entro la fine di luglio di quest’anno.

Va però detto alcune speculazioni passate affermavano che l’azienda coreana avrebbe utilizzato i chipset Exynos 2400 per questi dispositivi: ma forse non sarà così.

Galaxy Z Flip 6 su GeekBench: utilizza il chipset Snapdragon 8 Gen 3

Oggi infatti è stata diffusa la notizia che lo Z Flip 6 è stato testato e inserito nel database di GeekBench 6 evidenziando la presenza del chipset Snadpragon 8 Gen 3 e non dell’Exynos 2400.

Il modello in questione ha seriale the SM-F741U, monta 8GB di ram e come sistema operativo troviamo ovviamente Android 14 con ONE UI 6.x e capacità GALAXY AI (basate sull’intelligenza artificiale).

Il test è stato fatto sulle le API Vulcan e OpenCL, e il telefono ha ottenuto un punteggio computazionale pari a 15.084 su Vulkan e un punteggio di 14.325 durante il test OpenCL.

Va comunque sottolineato che non sappiamo se effettivamente Samsung rilascerà gli Z Flip 6 solo con chipset Snapdragon 8 Gen 3, o come è accaduto con i Galaxy S24, alcuni mercati utilizzeranno pure il chipset Exynos 2400.

Se nel prossimo futuro compariranno test su altri Benchmark che indicano la presenza di un chipset diverso rispetto all’Octa-Core di Qualcomm su questi smartphone pieghevoli, dato che l’Exynos 2400 è un Deca-Core, è probabile che in Europa si ripresenterà il dualismo di chipset.

Per adesso dato che non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Samsung, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il giusto distacco emotivo.

