Samsung Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7 rumors sul prezzo

Un recente rumors ci indica il presunto prezzo dei prossimi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7: i dettagli.

Molto probabilmente ad agosto di quest’anno Samsung annuncerà i suoi prossimi smartphone pieghevoli che fanno parte della serie Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7.

Oggi primi rumors cercano di darci un indicazione sul prezzo di vendita.

Samsung Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7: primi rumors sul prezzo di vendita

La notizia fatta trapelare dall’informatore @PandaFlashPro tramite il proprio canale X (Twitter) potrà soddisfare alcuni o comunque deludere altri.

Il rumors positivo è che Samsung non dovrebbe aumentare i prezzi di vendita dei suoi prossimi smartphone pieghevoli.

Possiamo quindi immaginarci un prezzo di vendita in Italia da 1279 euro per il Galaxy Z Flip 7, e da 2099 euro per il Galaxy Z Fold 7.

Però la questione non è del tutto positiva: alcuni si aspettavano infatti un abbassamento dei costi di produzione per i futuri smartphone pieghevoli, e gioco forza anche un abbassamento decente del prezzo di vendita finale al consumatore.

Ma pare che le vendite degli smartphone pieghevoli non siano cresciute quanto Samsung si aspettava, e per questo l’economie di scala (una maggiore produzione) non possono essere applicate per abbassare i costi di produzione.

Di fatto bisognerà aspettare ancora alcuni mesi per capire se l’andamento migliorerà e l’azienda coreana punterà ad una produzione sempre più importante di smartphone pieghevoli.

Vi preghiamo quindi di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo, finché non ci saranno comunicazioni ufficiali da parte di Samsung.

Fonte: X (Twitter)

