Samsung Galaxy Z Flip FE e Z Flip 7: questi i chipset nel 2025?

Alcuni rumors indicherebbero i chipset che Samsung utilizzerà sui suoi futuri smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip FE e Galaxy Z Flip 7: ecco i dettagli trapelati.

Nuove voci di corridoio confermerebbero nuovamente che il prossimo anno Samsung presenterà al grande pubblico anche una versione FE dei suoi Galaxy Z Flip, oltre al classico modello successore dell’attuale Z FLip 6.

Oltre a questo sarebbero stati svelati i chipset che Samsung monterà su entrambi i prodotti.

Samsung Galaxy Z Flip FE e Z Flip 7: questi i chipset che monteranno nel 2025?

Il modello FE (Fan Edition) sarà lo smartphone pieghevole più economico di Samsung e secondo un informatore utilizzerà lo stesso chipset che attualmente è montato sul Galaxy S24 FE.

Stiamo parlando dell’Exynos 2400e, una versione leggermente depotenziata dell’Exynos 2400 che offre comunque buone prestazioni generali e il pieno supporto alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di GALAXY AI.

Invece la versione Flip 7, a differenza dei Galaxy Flip 6 che utilizza chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, dovrebbe debuttare con il chipset Exynos 2500 fatto in casa da Samsung.

Si tratta del chipset indicato da passati rumors che Samsung avrebbe voluto montare sui Galaxy S25, ma che in realtà sarà sostituito dallo Snadpragon 8 Elite di Qualcomm perché l’azienda coreana non è riuscita a mantenere il giusto livello di rendimento produttivo del proprio chipset per la fine del 2024.

Sulla carta quindi Samsung utilizzerà il chipset Exynos 2500 solo sui prossimi smartphone pieghevoli, considerato che avrà più tempo per risolvere i problemi di resa produttiva dei propri chipset.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale da parte dell’azienda coreana, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

