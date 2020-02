Samsung Galaxy Z Flip ha una protezione in vetro sul display pieghevole? Pare di no

Il nuovo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip alle prese con il test di resistenza ai graffi, fuoco e piegatura: come se la cava? Sopravviverà?

Il noto youtuber JerryRigEverything questa volta ha sottoposto al proprio test di resistenza il nuovo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip.

Samsung Galaxy Z Flip: come se la cava con il test di resistenza?

Il dispositivo avendo un meccanismo a conchiglia e un display pieghevole potrebbe avere qualche problemino di resistenza?

Da quello che possiamo vedere dal vivo, si evince abbastanza chiaramente che la nuova protezione “Ultra Thin Glass (UTG)” proposta da Samsung in realtà non aiuta molto contro i graffi.

Sembra infatti che la protezione sul display pieghevole non è molto resistente, e si graffia piuttosto facilmente come se fosse di plastica.

Infatti basta una puntina di livello 2 (da 1 a 10) per iniziare a graffiare la protezione del display, e già con un livello 4 si possono notare solchi abbastanza evidenti.

Con punte di livello 5-6 si può notare che la protezione del display pieghevole non ha nessun componente realizzato effettivamente in vetro: è plastica più o meno resistente.

Le fotocamere principali invece sono protette da un vetro protettivo che inizia a graffiarsi solo a livelli piuttosto elevati, quindi sono ben protette.

Anche il secondo display, quello per le notifiche quando lo smartphone è chiuso, ha una protezione ai graffi elevata.

Da sottolineare che la scocca è in vetro e offre una buona protezione, mentre i bordi in metallo possono graffiarsi come può accadere per tutti i comuni smartphone.

Il test della resistenza al fuoco è tipico di un classico display Amoled: rimane una leggero alone nella parte sottoposta alla fiamma ma il display continua a funzionare tranquillamente.

Infine il classico test di piegatura: beh essendo uno smartphone pieghevole non può avere grandissima resistenza.

Infatti con una pressione troppo elevata durante il test di piegatura, il Samsung Galaxy Z Flip rischia di spezzarsi, o almeno questo accade al vetro protettivo sulla cover.

Tutto sommato il telefono ha una resistenza complessiva abbastanza buona considerato il form-factor del telefono, ma ovviamente lo Z Flip non è lo smartphone più solido che potete acquistare sul mercato.