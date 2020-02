Samsung Galaxy Z Flip in un video promozionale durante gli Oscar

Samsung ha mostrato il suo prossimo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip in un video ufficiale durante gli Oscar che non lascia più dubbi sul design del nuovo prodotto.

Ad un paio di giorni dall’annuncio ufficiale della gamma Galaxy S20 (di cui sono stati svelati pure i prezzi in Europa) e del nuovo smartphone pieghevole, Samsung ha mostrato quest’ultimo in un video.

Samsung Galaxy Z Flip si mostra in un video promozionale ufficiale durante la notte degli Oscar

Si tratta di un video promozionale dell’azienda coreana, trasmesso durante la diretta degli Oscar,che non lascia più dubbi sul design del secondo smartphone pieghevole di Samsung

Infatti il video ci permette di visionare il telefonino in varie angolazioni e avere una prima idea sulle capacità del comparto multimediale.

Per la maggior-parte del video il Galaxy Z Flip viene mostrato piegato a 90 gradi, in modo che l’utente possa vedere come la nuova interfaccia One Ui sia stata adattata anche a questo stile di utilizzo.

Infatti la parte superiore del display pieghevole visualizza il contenuto, mentre la parte inferiore mostra tutti i comandi o le opzioni disponibili.

Samsung ha pure riconosciuto che nel suo Galaxy Z Flip ci sarà una leggera piega al centro del display pieghevole, una caratteristica ritenuta naturale (e al momento imprescindibile) dall’azienda coreana.

Interessante notare pure il piccolo pannello LCD che l’utente potrà utilizzare quando il telefonino è chiuso: questo pannello mostrerà notifiche, ora e data a colori.

Nel video si può notare infine come il nuovo Galaxy Z Flip stia utilizzando l’applicazione Google Duo, il che fa pensare che Samsung abbia ottenuto un accordo con Google per un integrazione nativa dell’applicazione.

Non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale per conoscere tutti i restanti dettagli.