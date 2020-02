Samsung Galaxy Z Flip prezzo a rate con TIM: i dettagli

Acquistabile a rate il nuovo smartphone pieghevole Samsung Z Flip tramite l’operatore TIM: ecco il prezzo e i dettagli da conoscere fin da subito.

A partire dal 17 febbraio 2020 i consumatori italiani potranno decidere di acquistare il nuovo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip con l’operatore telefonico TIM.

Samsung Galaxy Z flip disponibile a rate da TIM: i dettagli dell’offerta

TIM infatti proporrà lo smartphone a rate mensili e senza anticipo, quindi una soluzione valida per chi non ha abbastanza soldi al momento per comprare in unica soluzione il dispositivo.

Il Galaxy Z Flip in Italia ha un prezzo ufficiale di listino pari a 1520 euro, ma con la soluzione rateale proposta dallo storico operatore italiano potrete risparmiare anche 50 euro di listino.

Infatti TIM propone lo Z Flip a 30 rate mensili da 49 euro, senza anticipo e interessi, per un totale di 1470 euro.

Ovviamente se accettate le condizioni dell’operatore ci sono alcuni dettagli che vanno sempre ricordati:

C’è da pagare una tantum un costo di attivazione delle rate pari a 9,99 euro;

L’utente rimane vincolato con l’operatore per 30 mesi: in caso di cessazione anticipata l’utente dovrà pagare le restanti rate e un eventuale costo di recesso anticipato;

L’acquisto rateale dello smartphone può avvenire solo attraverso carta di credito o conto corrente bancario (informazioni presso i negozi).

L’acquisto può avvenire solo presso un centro autorizzato o un negozio TIM.

Sicuramente il Samsung Galaxy Z Flip è un’interessante novità nel panorama degli smartphone android, ma stiamo parlando sempre di un dispositivo piuttosto costoso (e venduto vicino al prezzo ufficiale di listino).

Fate quindi attenzione alle vostre scelte finali!