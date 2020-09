Samsung Galaxy Z Fold 2 5G ufficiale: prezzo e caratteristiche

Ufficiale il nuovo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 2: ecco le sue principali caratteristiche e il prezzo di vendita in Europa.

Oggi Samsung ha svelato ufficialmente, dichiarando anche prezzi e disponibilità, del suo nuovo smartphone pieghevole con connettività 5G.

Stiamo parlando del Galaxy Z Fold 2 5G che di fatto è il successore diretto del precedente Galaxy Fold.

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G: ecco le sue principali caratteristiche e il prezzo di vendita

Si tratta di un prodotto che introduce miglioramenti in quasi tutti i campi rispetto alla versione precedente.

Display

Per prima cosa il display pieghevole Amoled Dynamic è passato dai 7.3 pollci del Galaxy Fold a un 7.6 pollici di diagonale in formato 22.5:18, risoluzione nativa 2208 x 1768 pixel e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Per proteggere al meglio il display pieghevole è applicata la protezione Ultra Thin Glass (UTG) che migliora anche la qualità visiva e la sensazione al tocco.

E’ più grande e risoluto pure il display esterno sul Galaxy Z Fold 2 5G: viene infatti implementata un unità da 6.2 pollici di diagonale, Super Amoled, con risoluzione 2260 x 816 pixel e formato 25:9.

Entrambi i display supportano la tecnologia HDR10+

Design

Miglioramenti si possono notare pure nel design e nella qualità costruttiva.

Il nuovo design di terza generazione prende il nome ufficiale Hideaway, e implementa una soluzione con meccanismo CAM che consente al Galaxy Z Fold 2 di stare in piedi da solo da 75 a 115 gradi.

Per evitare che si accumuli sporcizia o polvere tra il corpo e la cerniera che unisce le due parti del display pieghevole è stata inserita una struttura spazzatrice.

Questa struttura inoltre limiterà i danni di apertura e chiusura nel tempo, aumentando di molto la longevità del prodotto.

La cerniera in alcuni mercati selezionati sarà personalizzabile lato colore: argento metallizzato, oro metallizzato, rosso metallizzato e blu metallizzato.

A seconda di come viene posizionato il dispositivo, aperto, chiuso o in modalità Flex, il software reagirà e mostrerà un’interfaccia differente per ottimizzare l’esperienza d’uso.

Il Fold 2 5G ha dimensioni pari a 159.2 x 68 x 16.8 mm quando è chiuso, dimensioni pari a 159.2 x 128.2 x 6.9 mm quando è aperto e un peso complessivo di 282 grammi.

Multimedialità

Lato multimedialità sul Galaxy Z Fold 2 5G troviamo una tripla fotocamera sul lato opposto dello schermo:

sensore principale da 12MP, f/1.8, autofocus a doppio pixel, OIS, e pixel da 1,8 µm;

teleobiettivo da 12MP con zoom ottico 2x, pixel da 1.0µm, f / 2.4 e stabilizzatore ottico dell’immagine;

grandangolare da 12 MP f / 2.2 con pixel da 1,12 µm e un angolo di campo di 12 mm.

Per le foto selfie sono presenti due sensori da 10MP f / 2.2 1.22µm, uno inserito nel forellino nel display esterno e l’altro nella metà destra dello schermo principale pieghevole.

L’utente può comunque utilizzare anche uno dei tre sensori principali per le foto selfie: ampia scelta quindi!

Processore e memoria

All’interno del nuovo smartphone pieghevole di Samsung troviamo il chipset Snapdragon 865 Plus abbinato a 12GB di ram LPDDR5X e 256GB di memoria interna UFS 3.1.

Batteria

Il telefono viene alimentato da una batteria interna da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 25W; c’è comunque anche la ricarica wireless a 11 w e quella inversa.

Prezzo e disponibilità in Europa

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità in Europa, il Fold 2 5G sarà disponibile all’acquisto a partire dal 18 settembre 2020.

Si potrà acquistare l’unica versione di memoria disponibile, 12-256GB, nella colorazione Mystic Black e Mystic Bronze al prezzo di 1949 euro.