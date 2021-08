Samsung Galaxy Z Fold 3 5G come è fatto dentro? Il video

Guardate in un video come è stato assemblato al suo interno il nuovo smartphone pieghevole di ultima generazione Samsung Galaxy Z Fold 3 5G.

Il Samsung Galaxy Z Fold 3 5G è stato annunciato qualche giorno fa, e queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

Si tratta di un dispositivo con display pieghevole non adatto per tutte le tasche, considerato il prezzo di listino molto elevato.

Ma vi siete mai domandati: “Come è fatto internamente un dispositivo pieghevole di ultima generazione come lo Z fold 3 5G?”

Grazie allo Youtuber PBKreviews potete farvi un idea generale.

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G disassemblato in un video: ecco dove vederlo letteralmente a pezzi!

Infatti questo è il video che ve lo spiega, dato che lo smartphone è stato disassemblato pezzo dopo pezzo in tantissime componenti singole (fotocamere, batteria, scheda madre, display etc):

Dal video possiamo vedere interessanti informazioni su come poter disassemblare uno Z Fold 3 5G senza danneggiarlo in caso di riparazioni fatte in casa.

Ovviamente è altamente sconsigliato eseguire tale operazione se non siete utenti già molto esperti, anche perché il dispositivo perderebbe la garanzia ufficiale e c’è sempre la possibilità che qualcosa di storto possa capitare.

Vi consigliamo quindi di prendere questo video come fatto curioso e divertente da vedere, ma di evitare di riprodurre la stessa cosa con il vostro super costoso dispositivo pieghevole.