Samsung Galaxy Z Fold 3 e Flip 3 5G si aggiornano con le funzioni camera dei Galaxy S22

Nuovo aggiornamento firmware per i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 5G: tra le novità troviamo le funzioni fotocamera già viste sui Galaxy S22.

Se possedete uno dei recenti smartphone pieghevoli di Samsung, il Z fold 3 o lo Z Flip 3 5G, tra qualche girono dovreste ricevere un gradito aggiornamento software.

Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 5G si aggiornano: introdotte le funzionalità camera dei Galaxy S22

L’azienda coreana ha infatti iniziato a rilasciare l’aggiornamento firmware seriale F711BXXU2CVEB per il modello Z Flip 3 e il firmware seriale F926BXXU1CVEB per lo Z Fold 3.

Entrambi i firmware sono scaricabili tramite la classica modalità OTA (over the air) e si basano sul sistema operativo Android 12 con ONE UI 4.1.

Insieme agli aggiornamenti software, che vi andremo ad indicare, vengono installate le patch di sicurezza relative al mese di maggio 2022, quindi non quelle di giugno 2022 appena uscite.

Queste sono le novità elencate dal change-log ufficiale:

Samsung Galaxy Z Flip 3 (firmware F711BXXU2CVEB) La stabilità generale del tuo dispositivo è stata migliorata. La sicurezza del tuo dispositivo è stata migliorata. Le funzioni della fotocamera sono state migliorate. La funzione “Inquadratura automatica” è supportata in modalità video e alcune app per videochiamate. La qualità delle immagini scattate con le app social o della fotocamera scaricate dall’app store è stata migliorata.

Samsung Galaxy Z Fold 3 (firmware F926BXXU1CVEB) La stabilità generale del tuo dispositivo è stata migliorata. La sicurezza del tuo dispositivo è stata migliorata. Le funzioni della fotocamera sono state migliorate. La funzione Ritratto notturno è stata migliorata. Il teleobiettivo è supportato in modalità Pro. La funzione “Inquadratura automatica” è supportata in modalità video e alcune app per videochiamate. La qualità delle immagini scattate con le app social o della fotocamera scaricate dall’app store è stata migliorata.



Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica, prima di aggiornare come sempre consigliamo di:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sullo smartphone iniziare a scaricare e installare il nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Via