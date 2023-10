Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 c’è la beta di Android 14 con ONE UI 6

Disponibile in determinati paesi la beta di Android 14 con interfaccia ONE UI 6.0 per i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3: i dettagli che dovete conoscere.

Alla lista degli smartphone che possono partecipare alla beta test pubblica di Android 14 oggi Samsung ha aggiunto pure gli smartphone pieghevoli del 2021, ovvero i Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3.

Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 i dettagli sulla beta di Android 14 con ONE UI 6.0

Abbiamo le primi feedback che Samsung ha iniziato la beta pubblica per i possessori coreani di questi due smartphone pieghevoli.

Questi utenti possono fare richiesta di partecipazione attraverso l’applicazione Samsung Members e quando vengono accettati scaricare i nuovi firmware beta tramite la classica modalità OTA (over the air).

I nuovi firmware hanno un peso di circa 3GB e incorporano le patch di sicurezza Android di ottobre 2023.

Possiamo aspettarci che Samsung rilascerà le versione beta anche in altri paesi, come Gran Bretagna, Germania, USA, ma molto difficilmente lo farà in Italia.

Comunque si tratta di una buona notizia in generale anche per i possessori italiani.

Infatti considerato che le beta pubblica è iniziata adesso, possiamo presuppore che i tempi di rilascio della versione finale per tutti saranno più brevi rispetto al previsto.

Non crediamo che i Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 riceveranno la versione finale entro la fine di quest’anno, ma probabilmente Samsung rilascerà il firmware finale con Android 14 e ONE UI 6.0 nelle prime settimane del 2024.

ONE UI 6.0: quale novità attendersi (un riassunto breve)

Per i più curiosi qualche dettaglio sulle novità introdotte dalla ONE UI 6.0 con Android 14:

pannello rapido riprogettato

nuove funzionalità tramite intelligenza artificiale per l’applicazione galleria

aggiunto il nuovo editor di video chiamato Samsung Studio

nuovi widget per la fotocamera: permettono di richiamare velocemente alcune funzioni della camera (posteriore, selfie, video o foto, modalità pro o notturna etc)

ottimizzazioni nella gestione del multitasking

possibilità di trascinare e rilasciare elementi sulla schermata iniziale con due mani, etc.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon