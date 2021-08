Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 in un primo video dal vivo (prima dell’annuncio)

In anteprima video prima dell’annuncio ufficiale i Samsung Galaxy Z Fold 3 e i Galaxy Z Flip 3: ecco come sono fatti (il design non cambia molto dai modelli precedenti)

Domani 11 agosto 2021 Samsung presenterà al grande pubblico una serie di nuovi dispositivi, tra cui troviamo gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 si mostrano in un video dal vivo

A poche ore dall’annuncio ufficiale un informatore ha di fatto mostrato in un video dal vivo i due dispositivi, svelandone definitivamente il design.

Da quello che potete vedere voi stessi dal vivo i due nuovi smartphone avranno un design molto simile ai loro predecessori.

samsung Galaxy Flip 3 & Galaxy Z Fold 3 Hands on#alwaysthesame #lol 😐 pic.twitter.com/NVZ5hF19h0 — Ricciolo (@Ricciolo1) August 10, 2021

La più grande differenza che potete notare è che il Galaxy Z Fold 3 a differenza del modello precedente adesso utilizza una fotocamera anteriore posizionata sotto il display.

Per il momento non ci resta che aspettare la presentazione ufficiale di Samsung per il prossimo evento Unpacked, che potete seguire anche tramite Youtube a partire dalle ore 16.00 (italiane) dell’11 agosto 2021:

Vi ricordo che oltre ai Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 durante l’evento mediatico Samsung presenterà anche i nuovi Galaxy Watch 4, 4 Watch Classic e i nuovi auricolari TWS Galaxy Buds2.