Samsung Galaxy Z Fold 3 si aggiorna ad Android 14 in Europa

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento Android 14 con ONE UI 6.0 anche per gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 3 in Europa: ecco i dettagli da conoscere.

Se possedete un Galaxy Z Fold 3 in questi giorni natalizi vi consigliamo di tenere sotto controlli il centro aggiornamenti dello smartphone, considerato che Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 14.

Galaxy Z Fold 3 lo smartphone pieghevole si aggiorna ad Android 14 in Europa: i dettagli

Per la precisione Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento firmware seriale F926BXXU5GWL1 tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il firmware ha un peso di circa 2.5GB, e oltre al passaggio da Android 13 ad Android 14 installa pure le patch di sicurezza relative al mese di dicembre 2023.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, controllate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, considerato che si tratta di un aggiornamento importante del sistema operativo, vi consigliamo di eseguire questi semplici step prima di installare il nuovo software:

effettuare il backup completo dei dati sul vostro Galaxy Z Fold 3, o comunque salvate i dati più importanti state attenti che il telefono abbia abbastanza spazio libero nella memoria interna: 5-6GB liberi minimi ci devono essere iniziate a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Android 14 comunque non sarà l’ultimo aggiornamento per i Galaxy Z Fold 3: infatti Samsung li supporterà fino ad Android 15 (sono usciti con Android 11 e godono di 4 anni di OS) e riceveranno patch di sicurezza fino ad agosto 2026 (usciti ad agosto 2021 con 5 anni di supporto).

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon