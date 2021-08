Samsung Galaxy Z Fold 3 ufficiale: prezzo e caratteristiche principali

Annunciato il Samsung Galaxy Z Fold 3 che si presenta con una fotocamera anteriore sotto il display, certificazione IP68 e supporto alla S PEN: altre caratteristiche e prezzo in Italia.

Sono due i nuovi smartphone pieghevoli presentati oggi da Samsung: il Galaxy Z Flip 3 e il Galaxy Z Fold 3 5G.

Quest’ultimo è quello che presenta le maggiori novità rispetto alla generazione passata, soprattutto per l’introduzione della fotocamera anteriore per selfie sotto il display.

Samsung Galaxy Z Fold 3 caratteristiche principali: i dettagli da conoscere

Display e Design

Il nuovo Z Fold 3 si presenta con un design a libro che presenta due display: uno esterno simile a quello di uno smartphone, e uno interno pieghevole con connotati da Tablet.

Il display esterno ha dimensioni pari a 6.2 pollici di diagonale con tecnologia AMOLED 2X e risoluzione HD+ 2268×832 pixel per 387 PPI.

Questo pannello supporta poi una frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz.

Il display flessibile interno ha invece dimensioni pari a 7,6 pollici, tecnologia AMOLED 2X con risoluzione QXGA+ 2208×1786 pixel (374 PPI) e frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz.

Il pannello risulta essere anche del 29% più luminoso rispetto a quello precedente.

Da sottolineare inoltre che sul display flessibile è stata applicata una nuova pellicola protettiva che risulta essere dell’80% più resistente rispetto a prima.

Lo smartphone quando è aperto ha dimensioni pari a 67,1 x 158,2 x 16 ~ 14,4 mm, mentre quando è chiuso pari a 128,1 x 158,2 x 6,4 mm per un peso complessivo di 271 grammi.

Per i materiali troviamo un vetro Corning Gorilla Glass Victus sullo schermo esterno e sul pannello posteriore, una scocca in alluminio e c’è anche la certificazione IP68 contro acqua e sporcizia varia.

Come colori tre scelte: Fantasma Nero, Fantasma Verde, Argento fantasma.

Multimedialità

Come già detto novità assoluta per questo dispositivo è la fotocamera sotto il display (UDC).

Di fatto il Galaxy Z Fold 3 ha due fotocamera selfie:

Fotocamera UDC nel display pieghevole interno con sensore da 4MP, f/1.8;

Altra fotocamera selfie nel foto del display esterno con sensore da 10MP, f/2.2.

Invece sulla scocca posteriore troviamo altri tre sensori fotografici:

Principale da 12MP, f/1.8, Dual Pixel AF, OIS;

Ultra-grandangolare da 12MP, f/2.2, 123° FoV;

Teleobiettivo da 12MP, f/2.4, PDAF, Dual OIS, zoom ottico 2x, zoom digitale 10x.

Per quanto riguarda l’audio ci sono gli altoparlanti stereo e la certificazione Dolby Atmos, ma manca il classico jack da 3.5mm.

Processore e Memoria

Al suo interno Samsung ha deciso di utilizzare il chipset Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660 GPU, abbinandoli a 12GB di ram e a 256/512GB di memoria interna con tecnologia UFS 3.1.

Attenzione al formato di memoria che scegliete: il dispositivo non ha slot per microSD.

Connettività

A livello di connettività troviamo:

4X4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20

SA/NSA 5G (Sotto6/mmWave)

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

NFC

Porta Usb Type C

Scanner per le impronte digitali sul pannello laterale

Supporto per la pennina capacitiva S Pen Fold Edition/S Pen Pro

Batteria

A livello di batteria il Galaxy Z Flold 3 si presenta con un unità da 4400 mAh con tecnologia a doppia cella.

La batteria supporta la ricarica rapida via cavo a 25W, la ricarica wireless a 10W, la ricarica inversa a 4.5W.

Sistema operativo

Come sistema operativo troviamo Android 11 con interfaccia personalizzata ONE UI 3.x

Essendo un dispositivo con display pieghevole Samsung ha ottimizzato il software inserendo alcune funzionalità come ottimizzazioni UX per le app stock, l’opzione per bloccare Edge Panels sullo schermo per un accesso più facile alle app, ottimizzazioni per la visualizzazione a schermo diviso, il mirroring della schermata di copertina, una finestra pop-up aperta sul gesto di posizione, una modalità multiview per diverse app, la modalità picture-in-picture etc.

Ci sono poi funzioni specifiche per la S Pen come ad esempio:

quando si utilizza la S Pen Fold Edition con il telefono in modalità Flex è possibile premere il pulsante sulla S Pen e toccare due volte lo schermo per aprire l’app Note;

scrivere direttamente nella barra degli indirizzi del browser web per eseguire una ricerca;

è possibile correggere la spaziatura errata tra le lettere con un gesto “allega”;

eliminare le parole barrandole e tracciare una “V” tra le parole per aggiungere uno spazio

Prezzo e disponibilità in Italia

Il Galaxy Fold 3 è disponibile al pre-ordine in Italia da oggi 11 agosto fino al 26 agosto 2021 usufruendo di questi vantaggi:

1 anno del servizio “Samsung Care+” incluso

100€ di valore immediato

Fino a 450€ di valutazione dell’usato

Note Pack, che include Flip Cover, S Pen e adattatore da 25W gratuiti (Valore commerciale: 89,99€).

La versione base da 12GB di ram e 256GB di rom costa 1849 euro, mentre per la versione 12/512GB il prezzo sale a 1949 euro.