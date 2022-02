Samsung Galaxy Z Fold 4, il dopo Z Fold 3, avrà lo slot S Pen? I Rumors

Sembra che Samsung implementerà lo slot per la S Pen sul prossimo Galaxy Z Fold 4 5G, il successore dell’attuale Galaxy Z Fold 3 5G: i dettagli trapelati.

Dopo i Galaxy S22, e per almeno per i prossimi 6 mesi, Samsung non presenterà più nuovi smartphone top di gamma sul mercato.

C’è però da dire che l’azienda coreana non rimarrà con le mani in mano

Infatti secondo recenti rumors l’azienda sta lavorando per far evolvere ulteriormente la gamma Galaxy Z Fold.

Samsung Galaxy Z Fold 4 avrà un ulteriore miglioria rispetto al Galaxy Z Fold 3: i rumors

Se l’attuale Galaxy Z Fold 3 5G ha la possibilità di utilizzare la pennina capacitiva S Pen, il suo successore Galaxy Z Fold 4 5G avrà una miglioria: implementerà lo slot per la pennina.

Di fatto se tutto sarà confermato, Samsung avrà nel 2022 due smartphone con S Pen integrata: l’attuale Galaxy S22 Ultra e il futuro Z Fold 4 5G.

Secondo le indiscrezioni il prossimo Z Fold 4 5G dovrebbe mantenere un design a libro come l’attuale Z Fold 3 5G, e montare un display pieghevole interno da 7.56 pollici di diagonale, e un display esterno da 6.19 pollici.

L’azienda coreana poi punterà a rendere ancora più resistente/durevole il suo prossimo smartphone pieghevole, e soprattutto cercherà di attenuare l’attuale inestetismo nel punto dove il display interno si piega.

L’informatore afferma poi che il prossimo smartphone pieghevole a conchiglia, il Galaxy Z Flip 4 5G avrà invece un display interno da 6.7 pollici e un display esterno da 1.9 pollici.

I nuovi prodotti dovrebbero aiutare Samsung a raggiungere una quota di vendita prefissata in 13 milioni di smartphone pieghevoli durante il 2022.

Ovviamente dato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

