Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 ecco e date del lancio e vendita

Abbiamo finalmente la presunta data ufficiale del lancio e della commercializzazione dei prossimi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5: ecco i dettagli da conoscere.

Sono ormai diverse settimane che sul web circolano voci sui dettagli e caratteristiche dei prossimi smartphone pieghevoli top di gamma di Samsung.

Stiamo ovviamente parlando dei Galaxy Z Fold 5 e dei Galaxy Z Flip 5.

Samsung Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z flip 5 ecco la data dell’annuncio e della vendita

Oggi dopo un bel pò di attesa abbiamo finalmente un indiscrezione abbastanza concreta su quando i due dispositivi saranno presentati ufficialmente da Samsung.

Secondo l’agenzia Coreana Chosun Media, Samsung presenterà i Z Fold 5 e i Z Flip 5 in data 26 luglio 2023 in un evento mediatico Unpacked che si terrà direttamente in Corea del Sud e non negli USA.

Sembra però che le vendite effettive inizieranno solo a partire dal 11 agosto 2023.

Possiamo immaginare quindi che dal 26 luglio 2023 fino al 10 agosto 2023 Samsung disporrà di offerte pre-vendita con regali o sconti sul prezzo di vendita iniziale.

Ma come mai Samsung ha deciso di anticipare il lancio dei suoi nuovi smartphone pieghevoli top di gamma quest’anno?

Secondo un informatore esperto nel mercato dei componenti industriali, la motivazione risiederebbe nel mercato stagnante dei semiconduttori di Samsung.

Questo lancio anticipato permetterà all’azienda coreana di tornare ad avere un business adatto alle sue capacità produttive per risollevare le entrate nel settore.

Inoltre questo lancio anticipato permetterà a Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5 di rubare potenziali clienti ai futuri Apple iPhone 5 che dovrebbero fare il loro debutto a settembre di quest’anno.

