Samsung Galaxy Z Fold 5 eccolo in un immagine promozionale ufficiale

Svelato in un immagine promozionale ufficiale il design definitivo del prossimo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 5: ecco i dettagli.

Sappiamo ormai con certezza che entro la fine di luglio di quest’estate Samsung presenterà al grande pubblico durante un evento mediatico che si terrà in Corea del Sud i suoi nuovi smartphone pieghevoli.

Tra di loro ci saranno i top di gamma assoluti: i Galaxy Z Fold 5.

Samsung Galaxy Z Fold 5: ecco un immagine pubblicitaria ufficiale che svela il design

A distanza di poco più di un mese dall’annuncio oggi il web ci ha regalato un immagine promozionale ufficiale che di fatto svela il design definitivo del Galaxy Z Fold 5.

Come potete vedere pure voi dall’immagine il motto pubblicitario recita “Unfold your world” con il nome del prodotto in alto al centro.

Dall’immagine possiamo notare la nuova tecnologia della nuova cerniera che unisce le due parti del telefono: è stata ottimizzata grazie ad una riduzione sensibile del gap tra le due parti quando lo smartphone viene chiuso.

Si possono notare anche le tre fotocamere principali presenti sulla scocca posteriore, e la presenza della pennina capacitiva S Pen (Samsung ci ricorda che avrà anche le funzionalità tipiche dei Galaxy Note).

Il resto del design sembra non differenziare molto dall’attuale Galaxy Fold 4, giusto qualche piccolo aggiustamento e ottimizzazione dal punto di vista dello spessore e ingombro.

Va però ricordato che i Galaxy Z Fold 5 avranno novità lato hardware come la presenza del nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy (quello overcloccato), memorie più veloci eccetera.

