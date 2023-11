Samsung Galaxy Z Fold 5 si aggiorna ad Android 14 negli USA (e in Europa?)

Primi feedback che lo smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 5 ha iniziato ad ottenere l’aggiornamento finale e stabile di Android 14 con ONE UI 6.0 negli USA: e in Europa?

Se possedete un Samsung Galaxy Z Fold 5 è probabile che nei prossimi giorni, al massimo in un paio di settimane, anche voi riceviate la notifica di aggiornamento per la nuova versione Android 14.

Oggi infatti abbiamo le prime informazioni che l’azienda coreana ha rilasciato l’aggiornamento negli USA.

Samsung Galaxy Z Fold 5 è partito l’aggiornamento alla ONE UI 6.0 basata su Android 14 ma al momento solo negli USA

Ebbene sappiamo che gli Z Fold 5 venduti dall’operatore telefonico americano Verizon ha iniziato a rilasciare un nuovo firmware tramite la classica modalità OTA (over the air) con l’aggiornamento ONE UI 6.0 e Android 14.

Bisogna comunque fare alcune considerazioni.

La prima che si tratta di un operatore telefonico specifico quindi sono tutti telefoni venduti con contratto.

La seconda che il numero degli utenti Verizon ovviamente è una nicchia rispetto a quelli globali, quindi è possibile che sia giusto un test su più larga scala dopo la fine delle beta pubblica.

Probabilmente nei prossimi giorni altri operatori telefonici USA si aggregheranno e rilasceranno anche per i loro clienti l’aggiornamento ad Android 14.

Per quanto riguarda il rilascio dell’aggiornamento OTA del firmware stabile e finale della ONE UI 6.0 per il mercato Europeo (e quindi anche in Italia), pensiamo che il tutto avverrà entro un paio di settimane.

Quindi se possedete un Galaxy Z Fold 5 per il momento vi consigliamo solamente di controllare più spesso il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

