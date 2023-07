Samsung Galaxy Z Fold 5 ufficiale: prezzo e caratteristiche principali

Ufficiali i nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 5: ecco il prezzo di vendita in Italia e le caratteristiche principali.

Durante il recente evento Galaxy Unpacked, Samsung ha svelato i nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip 5 ma anche i Galaxy Z Fold 5.

Qua conosciamo meglio i secondi.

Samsung Galaxy Z Fold 5 caratteristiche principali e prezzo di vendita in Italia

Display e design

Da quello che sappiamo i nuovi Z Fold 5 lato design rappresentano giusto un ottimizzazione rispetto ai precedenti Galaxy Z Fold 4.

Samsung ha risolto il difetto principale dei Galaxy Z Fold4: infatti adesso il Galaxy Z Fold 5 si chiude completamente senza lasciare spazi tra le due parti, grazie a un nuovo design della cerniera.

Il nuovo design si chiama Flex Hinge ed è una struttura a doppio binario che migliora anche l’aspetto della resistenza globale dello smartphone pieghevole.

Inoltre la nuova cerniera consente una modalità Flex più flessibile: l’utente sarà in grado di impostare il telefono praticamente su qualsiasi angolazione per scattare foto a mani libere o utilizzare applicazioni con schermo diviso.

Lo smartphone pieghevole ha queste dimensioni:

Aperto: 154,9 x 129,9 x 6,1 mm

Piegato: 154,9 x 67,1 x 13,4 mm

Rispetto al Galaxy Z Fold 4 inoltre pesa di meno: 10 grammi più leggero.

La qualità dei materiali è molto elevata: la scocca è in alluminio Armor (versione rinforzata) e abbiamo protezione Gorilla Glass Victus 2 per la parte posteriore e per il display esterno.

C’è la certificazione IPX8 resistente all’acqua (fino a 1,5 m per 30 min), e la scocca sarà venduta nei colori Blu ghiaccio, Nero fantasma, Crema, Grigio, Blu (alcuni di questi sono esclusiva Samsung Store).

Per quanto riguarda i display, troviamo un pannello esterno Dynamic AMOLED 2X, frequenza di aggiornamento a 120Hz, 6,2 pollici di dimensione con risoluzione 904 x 2316 pixel, e rapporto 23,1:9.

Il display interno pieghevole è un unità AMOLED dinamico pieghevole 2X, da 7.6 pollici di diagonale e risoluzione 1812 x 2176 pixel, frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, supporto HDR10+ .

Rispetto alla generazione precedente lo schermo è diventato più luminoso di quasi il 30%: adesso raggiunge picchi di 1750 nits.

Processore e memoria

Il Galaxy Z Fold 5 monta il chipset Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 “For Galaxy” con GPU Adreno 740.

Samsung ha implementato nello smartphone anche una migliore dissipazione del calore, grazie ad un sistema di raffreddamento revisionato e più grande.

Sul mercato italiano ufficialmente sono uscite tre varianti di memoria:

12GB di ram LPDDR5X e 256GB di memoria interna UFS 4.0

12GB di ram LPDDR5X e 512GB di memoria interna UFS 4.0

12GB di ram LPDDR5X e 1TB di memoria interna UFS 4.0.

Da sottolineare che la memoria interna non risulta essere espandibile.

Multimedialità

Lato multimedialità il nuovo Z Fold 5 sembra non aver apportato sostanziali miglioramenti hardware rispetto al modello precedente.

Troviamo infatti:

Fotocamera principale da 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS

Teleobbiettivo da 10 MP, f/2.4, PDAF, OIS, zoom ottico 3x

Ultra Grandangolare da 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultralargo), 1,12 µm

Per gli scatti e i video selfie troviamo:

Fotocamera da 4 MP, f/1.8, 26mm (larghezza), 2.0µm, sotto il display

Fotocamera sul coperchio: sensore da 10 MP, f/2.2, 24mm (larghezza), 1/3″, 1.22µm

Molto probabilmente i miglioramenti scatti fotografici li noterete grazie ad un miglior algoritmo software dovuto anche al nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 2.

Lo smartphone pieghevole è in grado di registrare video in formato 8K a 24fps, 4K a 30/60fps, [email protected]/240fps (EIS giroscopico), [email protected].

La fotocamera selfie principale può registrare pure lei video in 4K fino a 60fps.

L’audio presenta gli altoparlanti stereo, ottimizzati da AKG, ma manca il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

Decisamente all’avanguardia e completo il livello di connettività di questo Galaxy Z Fold 5:

connessione 5G dual sim + e-sim

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 tripla banda

Bluetooth 5.3

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS

Chipset NFC con Samsung Pay

Supporto Ultra Wideband (UWB)

Scanner per le impronte digitali montato lateralmente

Supporto alla pennina capacitiva S Pen (inclusa nello slot)

Porta USB USB di tipo C 3.2, OTG (con supporto uscita video esterna e Samsung DEX).

Batteria e sistema operativo

Il Galaxy Z Fold 5 viene alimentato da una batteria interna da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 25W.

C’è pure il supporto alla ricarica wireless fino a 15W e la ricarica wireless inversa fino a 4.5W.

Come sistema operativo troviamo Android 13 con interfaccia personalizzata ONE UI 5.1.x.

Samsung con quest’ultima versione software ha apportato miglioramenti al multitasking.

Ad esempio la barra delle applicazioni ora contiene fino a quattro app recenti per passare rapidamente avanti e indietro.

Il trascinamento della selezione a due mani consente di spostare più facilmente i contenuti tra app e schermate: si può toccare e tenere premuta un’immagine nella Galleria con un dito e utilizzare un altro dito per aprire Note e rilasciare l’immagine.

Samsung garantisce 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo (quindi fino ad Android 17) e 5 anni di supporto software per bugs e patch di sicurezza (fino al 2028).

Prezzo e disponibilità in Italia del Galaxy Z Fold 5

Il Samsung Galaxy Z Fold 5 è acquistabile da oggi 26 luglio 2023 direttamente sul Galaxy Store e arriverà a breve anche su tutti gli altri store.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita la versione 12-256GB ha un prezzo di listino di 1999 euro.

La versione 8-512GB può essere acquistata in promo fino al 10 agosto 2023 allo stesso prezzo della versione 8-256GB.

Ci sono inoltre un Coupon da 100 euro + altri vantaggi (Supervalutazione smartphone usato, sconto alla cassa di 100 euro) che potete sfruttare seguendo le indicazioni sul nostro canale Telegram.

