Samsung Galaxy Z Fold 6 Europa: confermato lo Snapdragon 8 Gen 3

Il Database di GeekBench ha confermato ufficiosamente che il prossimo Galaxy Z Fold 6 venduto in Europa utilizzerà il chipset Snapdragon 8 Gen 3: i dettagli.

Qualche settimana fa alcuni rumors affermavano che il prossimo smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 6 sarebbe uscito con due differenti chipset a seconda del mercato di riferimento.

Un mix tra chipset Snapdragon di Qualcomm ed Exynos fatto in casa da Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold 6 per l’Europa: GeekBench conferma lo Snapdragon 8 Gen 3

Ebbene oggi il database del famoso benchmark GeekBench ha confermato che la variante europea del Galaxy Z Fold 6, quella con seriale SM-F956B e non americana con seriale SM-F956U, utilizza il chipset Snapdragon 8 Gen 3.

Questo ci fa capire che Samsung non avrebbe scelto almeno per il mercato europeo, e quindi si presuppone anche per quello italiano, un chipset Exynos per il suo prossimo pieghevole top di gamma.

Il database di GeekBench ci fornisce anche i punteggi del Benchmark, pari a 1476 punti in modalità single core e 3582 punti in modalità multi core.

Sono punteggi decisamente più bassi rispetto alla media dello Snadpragon 8 Gen 3, ma probabilmente il dispositivo è ancora un prototipo con software interno ancora da ottimizzare.

Oltre al punteggio il benchmark afferma che lo smartphone pieghevole monta 12GB di ram e utilizza Android 14 come sistema operativo, probabilmente una versione non ancora finita della ONE UI 6.1.1.

Di fatto ad oggi si può affermare che non ci sono ancora evidenze sul fatto che Samsung aumenterà la ram base per il suo Fold 6, che forse manterrà lo stesso quantitativo già utilizzato sul Fold 5 (12GB).

Comunque dato che per il momento l’azienda coreana non ha ancora ufficializzato nulla, vi suggeriamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: GeekBench

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon