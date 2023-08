Samsung Galaxy Z Fold 6 il prototipo si mostra in un video e immagini: sarà così?

Un primo prototipo, o meglio dire un concetto, del prossimo Samsung Galaxy Fold 6 è stato già mostrato in un video: ecco come potrebbe essere.

Anche se il Galaxy Z Fold 5 è stato annunciato da Samsung giusto ad inizio agosto 2023, sul web iniziano già a nascere le prime indiscrezioni sul suo successore, ovvero il Fold 6.

Oggi sul web è stato mostrato pure un video su un presunto prototipo/concetto su come potrebbe essere il futuro prodotto.

Uno tra i più affidabili e noti informatori sulle novità tecnologiche che riguardano gli smartphone, Ice Universe, tramite il proprio account Twitter (X) ha condiviso un breve video che riprenderebbe un prototipo di Galaxy Z Fold 6.

Ci sono anche alcune immagini, e da questo si può intravedere che Samsung stia lavorando ad una notevole riprogettazione dello smartphone pieghevole con form factor a libro.

Tra i fattori di cambiamento più evidenti, il presunto prototipo di Fold 6 presenta uno schermo con copertura piatta, proprio come alcune voci che stanno suggerendo che tale soluzione sarà utilizzata pure sul futuro Galaxy S24 Ultra.

L’informatore suggerisce che Samsung utilizzerà lo stesso display del S24 Ultra come display esterno per il prossimo Galaxy Fold 6.

Questo display di fatto avrà lo stessa forma, le stesse dimensioni e probabilmente anche la stessa risoluzione nativa.Si parla di un presunto display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione QHD+ e proporzioni in 19,5:9.

Il pannello avrà una luminosità di picco sui 2500 nits, quindi ottimale per la visione dei contenuti sotto la luce diretta del sole.

Tell you a good news,My S24 Ultra rendering has been confirmed by the supply chain. If you are still not impressed with S24 Ultra, you can watch this video, which is one of the prototype designs of Fold6. Its middle frame, flat bottom and radian are exactly the same as the design… pic.twitter.com/knhBs3m7hN

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 28, 2023