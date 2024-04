Samsung Galaxy Z Fold 6 più leggero e sottile del previsto: versione Ultra?

Secondo recenti rumors lo smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 6 di Samsung sarà decisamente più sottile e leggero dell’attuale Galaxy Z Fold 5: potrebbe essere una versione Ultra?

Rumors sul prossimo pieghevole top di gamma con form factor a libro di Samsung hanno decisamente colto la nostra attenzione, sottolineando importanti miglioramenti per il prossimo Galaxy Z Fold 6.

Infatti due noti informatori, Ice Universe e OnLeaks hanno rilasciato importanti notizie.

Samsung Galaxy Z Fold 6: più leggero e sottile del previsto, potrebbe essere la versione Ultra?

Ebbene l’informatore Ice Universe tramite il proprio canale Twitter (X) ha affermato che secondo le sue fonti il prossimo Galaxy Z Fold 6 avrà avrà uno spessore di 5,6 mm quando è aperto e di 12,1 mm quando è chiuso.

Per fare un paragone l’attuale Galaxy Z Fold 5 ha uno spessore da aperto pari a 6,1 mm e uno spessore da chiuso pari a 13,4 mm.

Non siamo ancora ai livelli dell’Honor Magic V2 (4,7/4,8 mm aperto e 9,9/10,1 mm chiuso) ma si avvicinano a quelle dell’OnePlus Open (5,8 mm aperto e 11,7 mm chiuso).

Ma le notizie non finiscono qua: Ice Universe afferma che il Fold 6 avrà un peso complessivo di 239 grammi contro gli attuali 254 grammi del Galaxy Z Fold 5, quindi giusto 8 grammi in più rispetto all’Honor Magic V2.

L’informatore inoltre afferma che il Fold6 manterrà un display interno da 7,6″ per lo schermo interno, mentre lo schermo esterno sarà meno lungo con un rapporto d’aspetto pari a 22:9 (invece dei 23,1:9 del display esterno sul Fold 5).

Lo schermo esterno inoltre sarà più grande: si passa dai 6.2 pollici sul Fold 5 ai 6.3 pollici del Fold 6.

Ma attenzione a questa notizia: secondo l’informatore OnLeaks queste misure non sarebbero del Fold 6, ma bensì per una seconda variante già vociferata in passato: la versione 6 Ultra.

Per adesso quindi non possiamo che ricordarvi di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

