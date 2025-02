Samsung Galaxy Z Fold 7 avrà una nuova pennina S Pen?

Secondo recenti rumors Samsung sta lavorando per riprogettare la pennina capacitiva S Pen che sarà utilizzata sui prossimi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 7.

Con l’uscita dei Galaxy S25 Ultra parte degli utenti si sono lamentati sul fatto che S Pen abbinata allo smartphone abbia perso la funzionalità Bluetooth e alcune funzionalità di controllo remoto del telefono.

Si spera che Samsung non farà lo stesso “errore” sul prossimo smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 7.

Samsung Galaxy Z Fold 7 avrà una nuova S Pen riprogettata? I rumors

Le voci su una nuova pennina capacitiva S Pen per il prossimo smartphone pieghevole con form-factor a libro di Samsung sembrano rassicuranti.

L’azienda coreana infatti potrebbe introdurre nuove funzionalità rispetto alla generazione precedente.

L’informatore PandaFlash sul proprio account X (Twitter) ha infatti affermato che la S Pen per i Galaxy Z Fold 7 sarà più spessa rispetto al passato.

Questo potrebbe significare che Samsung avrebbe bisogno di più spazio all’interno delle penna per poter introdurre nuove funzionalità dedicate allo smartphone pieghevole.

Ovviamente la riprogettazione della pennina capacitiva potrebbe essere dovuto anche ad una migliore ergonomia di quest’ultima, e quindi un esperienza d’uso più pratica per l’utente.

Il cambiamento di spessore della S Pen non influenzerebbe comunque lo spessore del Galaxy Z Fold 7, dato che non viene inserita in uno slot dedicato all’interno dello smartphone ma serve una custodia per trasportala.

Di fatto anche se la penna sarà più “ingombrante”, il design dello smartphone pieghevole non verrà minimamente toccato per fargli spazio.

Possiamo quindi solo sperare che Samsung manterrà o aumenterà le funzionalità della S Pen, e non peggiorerà le funzioni come invece è avvenuto sui Galaxy S25 Ultra.

Per adesso prendete la notizia con il giusto distacco emotivo.

