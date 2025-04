Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 i primi con ONE UI 8?

Secondo recenti rumors gli smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 saranno i primi ad utilizzare la ONE UI 8 di Samsung con Android 16: i dettagli.

Sappiamo che quest’anno Samsung non ha rilasciato ancora l’aggiornamento ad Android 15 con interfaccia ONE UI 7 su tanti smartphone e tablet, anche se la situazione dovrebbe cambiare a breve.

Ma ci sono buone notizie, pare che i prossimi smartphone pieghevoli usciranno nativamente con Android 16.

Samsung Galaxy Z Fold 7 and Flip 7 usciranno con la ONE UI 8 basata su Android 16?

Secondo recenti informazioni carpite dalla redazione del sito SamMobile sembra che Samsung sia lavorando celermente per rendere possibile il lancio dei Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 direttamente con la ONE UI 8.

Considerato che le interfacce ONE UI dell’azienda coreana cambiano di numero a seconda della versione di Android utilizzata, si presume che i pieghevoli usciranno nativamente sul mercato con Android 16.

La notizia non sarebbe del tutto sbagliata, considerato che quest’anno Google dovrebbe rilasciare la versione finale di Android 16 un paio di mesi in anticipo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per Android 15.

Dato che i Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 saranno annunciati probabilmente entro la fine di luglio di quest’anno, ci sarebbero i tempi pratici per fare uscire questi due telefoni con la versione più recente di Android.

Se Samsung riuscirà a rispecchiare questa scadenza, ci sarebbero anche buone possibilità di vedere l’aggiornamento ONE UI 8 sui Galaxy S25 e Galaxy S24 qualche settimana dopo il lancio dei nuovi pieghevoli.

Ovviamente per il momento dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

