Samsung Galaxy Z Fold 7 Ultra confermato con un primo trailer

Samsung ha confermato ufficiosamente l’arrivo del Galaxy Z Fold 7 Ultra che dovrebbe rappresentare il top di gamma tra gli smartphone pieghevoli dell’azienda nel 2025.

Grazie ad un primo video trailer sembra che oggi abbiamo la prima conferma che Samsung presenterà una versione Ultra del suo prossimo Galaxy Z Fold 7.

Vediamo di conoscere qualche dettaglio in più.

Galaxy Z Fold 7 Ultra confermato ufficiosamente da Samsung con un video trailer

Sembra che quest’anno la prossima generazione di smartphone pieghevoli con form factor a libro di Samsung sarà piena di varianti.

Passati rumors infatti affermavano che, oltre al classico Galaxy Z Fold 7, l’azienda coreana stesse lavorando pure ad una versione FE (Fan Edition) ed ad una versione Ultra.

Oggi abbiamo una prima conferma ufficiosa che il modello Fold 7 Ultra sarebbe effettivamente un prodotto che arriverà nei mercati entro la fine dell’estate.

Possiamo infatti vedere un primo video trailer del prodotto:

Samsung Galaxy Z Fold 7 Ultra primo trailer ufficioso del prossimo smartphone pieghevole sottile dell'azienda coreana pic.twitter.com/4pzJW3qNgn — HWBrain (@hw_brain) June 4, 2025

Dal video si può immaginare che la versione Ultra avrà un profilo piuttosto sottile, ma sfortunatamente non ci sono ancora dettagli in merito.

Si può solo immaginare un design più sottile rispetto alla versione base Z Fold 7: forse lo spessore sarà sotto i 5mm quando è aperto.

Inoltre nella versione Ultra potrebbero esserci dei miglioramenti lato fotocamere principali, forse la disponibilità di una versione con più ram e più memoria interna rispetto a quella base.

Per adesso però non ci sono ancora delucidazioni in merito.

Sulla carta i nuovi modelli Z Fold 7 (Base, FE e Ultra) e lo Z Flip 7 sulla carta dovrebbero arrivare entro la fine di luglio di quest’anno dopo la presentazione ufficiale che si terrà a New York con un evento mediatico.

Probabilmente sapremo qualcosa in più nelle prossime settimane, per adesso quindi vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard