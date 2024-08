Samsung Galaxy Z Fold Special Edition con fotocamera da 200MP?

Il Samsung Galaxy Z Fold Special Edition potrebbe utilizzare una nuova fotocamera da 200MP: ma arriverà anche in Europa?

Samsung sta lavorando ad un edizione speciale del suo Galaxy Z Fold 6 che avrà alcune differenze rendendolo un dispositivo ancora più premium.

Stiamo parlando del Galaxy Z Fold Special Edition.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition potrebbe avere una fotocamera principale da 200MP

L’affidabile e famoso informatore Evan Bass tramite il proprio account su X (Twitter) ha svelato che l’edizione speciale del Galaxy Z Fold monterà probabilmente un sensore fotografico principale da 200MP.

Non è ancora chiaro se questo sensore da 200MP sarà identico a quello montato sul Galaxy S24 Ultra, o se sarà il nuovo sensore ISOCELL HP9 recentemente annunciato da Samsung.

Quest’ultimo non ha le stessa qualità fotografica del sensore ISOCELL HP2 del Galaxy S24 Ultra, ma comunque mantiene alcune funzionalità importanti come la tecnologia Tetra-pixel, i pixel da 0,56 μm e dimensioni sensore di 1/1,4″.

Altre migliorie del Galaxy Z Fold Special Edition rispetto al Galaxy Z Fold 6 sarebbe lo spessore, più sottile: infatti il nuovo pieghevole da chiuso avrebbe uno spessore di 10.6 mm contro i 12.1mm dell’attuale Z Fold 6.

Inoltre il nuovo pieghevole avrebbe un display interno più grande da 8 pollici (contro i 7.6 pollici dello Z Fold 6) e un display esterno da 6.5 pollici (contro i 6.3 pollici del modello Fold6).

Mancano ancora dettagli sul chipset, la potenza della batteria, la ricarica rapida e altri componenti hardware, ma pare che non bisognerà aspettare ancora molto per il lancio ufficiale del prossimo smartphone pieghevole.

Si pensa che l’azienda coreana lo presenterà entro la fine di ottobre di quest’anno.

Sfortunatamente sembra però che Samsung non sia intenzionata a vendere l’edizione speciale al di fuori di alcuni mercati selezionati in Asia, ovvero la Corea del Sud e la Cina.

Infatti l Galaxy Z Fold Special Edition dovrebbe essere un diretto concorrente del Honor Magic V3 e lo Xiaomi Mix Fold 4 in Cina e in Corea, prodotti che al momento non sono ancora presenti in Europa, ma potrebbero arrivare in futuro.

Vedremo nelle prossime situazioni se la situazione cambierà.

Fonte: Via X (Twitter)

