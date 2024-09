Samsung Galaxy Z Fold Special Edition la prima immagine

Svelata la prima immagine del prossimo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold Special Edition che mostra i cambiamenti del design rispetto ai Galaxy Z Fold 6.

Sappiamo da un po’ di tempo che Samsung sta lavorando ad una nuova versione del suo Galaxy Z Fold 6 che dovrebbe prendere il nome di Galaxy Z Fold Special Edition.

Oggi vi possiamo mostrare la prima immagine di questo pieghevole.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition si mostra nella sua prima immagine: ecco il design

L’edizione speciale si dovrebbe distinguere dallo Z Fold 6 per dimensioni, dato che dovrebbe essere il pieghevole più sottile e leggero dell’azienda coreana almeno fino alla prima metà del 2025.

Si parla infatti di uno spessore d’aperto pari a 4.9 mm.

L’immagine oltre ad uno spessore minore della scocca, evidenzia anche un isola fotografica posteriore più spessa rispetto alle sporgenze viste sui modelli Z Fold 6.

La differenza di sporgenza è dovuta probabilmente allo spessore inferiore della versione Special Edition, e per il fatto che il prossimo pieghevole dovrebbe montare una nuova fotocamera principale da 200MP.

Sebbene nell’immagine non è visibile il display interno pieghevole, sembra che la versione speciale avrà anche una fotocamera anteriore selfie posizionata sotto il display.

Continuando ad analizzare l’immagine trapelata, non si capisce chiaramente se il pannello posteriore sia in vero metallo spazzolato o si tratta di un pannello in vetro con una finitura simile al metallo spazzolato.

Inoltre non c’è ancora nessuna informazione sui colori disponibili, quindi non sappiamo se questa tonalità grigia opaca vista nell’immagine sarà l’unica disponibile all’acquisto.

Al momento va infine detto che rumors affermano che il Galaxy Z Fold Special Edition non arriverà in Europa, dato che sarà una versione destinata solo a mercati selezionati da parte di Samsung.

Vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo dato che non c’è ancora nulla di ufficiale.

