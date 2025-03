Samsung Games Booster+ annunciato per gli smartphone Galaxy

Samsung ha annunciato la nuova applicazione Games Booster+ per migliorare le prestazioni e l’esperienza utente durante il gaming con gli smartphone Galaxy: i dettagli.

Samsung ha sviluppato una versione più avanzata dell’applicazione Games Booster, che adesso prende il nome di Booster+.

L’app migliorerà secondo le indicazioni dell’azienda coreana il gaming sugli smartphone Galaxy di ultima generazione.

Samsung Games Booster+ ufficiale: ecco i dettagli che conosciamo al momento

Da quello che è trapelato la nuova Games Booster+ è al momento disponibile solo per gli utenti residenti in Corea del Sud, e verrà integrata come modulo all’interno dell’app Good Lock.

Ci sono comunque buone possibilità che me medio periodo l’applicazione in questione sarà rilasciata anche per altri paesi, sperando pure in Italia.

Booster+ si caratterizza per queste funzioni principali: la ri-mappatura dei tasti, nuove impostazioni GPU e impostazioni predefinite manuali su determinati giochi.

La ri-mappatura dei tasti consente di gestire i tasti in modo che si adattino meglio alle esigenze dell’utente durante il gaming, e che la mappatura venga salvata come impostazione standard su giochi selezionati.

Di fatto l’utente potrà salvare vari profili d’applicare al momento opportuno.

Tra le nuove impostazioni della GPU su Games Booster+ troviamo la gestione della tecnologia PreTransform e Texture Filter.

La PreTransform permette la “gpu offloading” durante la rotazione nei giochi con piattaforma Vulkan, mentre Texture Filter migliora la qualità delle texture nei giochi (si può impostare a livello standard, prestazioni e qualità).

Infine nel caso in cui alcuni giochi non vengano riconosciuti automaticamente come giochi dall’applicazione, Game Booster+ consente di aggiungere queste app all’elenco e classificarle come “giochi” in modo che le funzionalità da gaming vengano attivate anche su quest’ultime.

Fonte: Via

