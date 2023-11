Samsung: gli smartphone Galaxy aggiornabili ad android 14 entro la fine del 2023

Samsung ha rilasciato la prima roadmap ufficiale con tutte le date e gli smartphone di riferimento che saranno aggiornati ad Android 14 con ONE UI 6.0 entro la fine del 2023.

Finalmente Samsung ha fatto chiarezza, indicando in una roadmap piuttosto corposa, la lista degli smartphone e dei tablet con le rispettive date che saranno aggiornati ad Android 14 con ONE UI 6.0.

Samsung Roadmap smartphone Galaxy che riceveranno l’aggiornamento Android 14 con ONE Ui 6.0 nel 2023

Va nuovamente specificato che questa lista indica solamente i dispositivi che riceveranno l’aggiornamento entro la fine dell’anno, e non comprende quelli che saranno aggiornati ad Android 14 nel corso del 2024.

Quindi se non trovate il vostro smartphone Galaxy non disperate: se è abbastanza recente sarà aggiornato probabilmente solo il prossimo anno.

Nella lista sono elencati 30 dispositivi, che appartengono principalmente alla fascia top di gamma, alta e media, ma non mancano anche quelli più economici.

Molti di questi hanno avuto attiva una beta pubblica, e vi ricordiamo che non troverete nella lista i Galaxy S23 perché hanno già ricevuto l’aggiornamento ad Android 14.

Questi sono gli smartphone aggiornabili alla ONE UI 6.0 entro la fine di novembre 2023 con i rispettivi giorni di riferimento:

Galaxy A34 5G 13/11/2023

Galaxy A54 5G 13/11/2023

Galaxy S22 15/11/2023

Galaxy S22 Ultra 15/11/2023

Galaxy S22+ 15/11/2023

Galaxy S23 FE 20/11/2023

Galaxy Z Flip5 13/11/2023

Galaxy Z Fold5 13/11/2023

Galaxy A13 5G 20/11/2023

Galaxy A33 5G 20/11/2023

Galaxy A52 27/11/2023

Galaxy A52s 5G 27/11/2023

Galaxy A53 5G 20/11/2023

Galaxy A72 30/11/2023

Galaxy S21 5G 20/11/2023

Galaxy S21 FE 5G 24/11/2023

Galaxy S21 Ultra 5G 20/11/2023

Galaxy S21+ 5G 20/11/2023

Galaxy Z Flip4 20/11/2023

Galaxy Z Fold4 20/11/2023

Galaxy A13 27/11/2023

Galaxy A23 5G 27/11/2023

Galaxy Z Flip3 5G 27/11/2023

Galaxy Z Fold3 5G 27/11/2023

Ci sono poi alcuni dispositivi che saranno aggiornati entro la fine di dicembre 2023, con le rispettive date di riferimento:

Galaxy A25 5G 01/12/23

Galaxy A04s 04/12/23

Galaxy XCover5 08/12/23

Infine rimangono alcuni dispositivi Galaxy che dovrebbero essere aggiornati nel 2023 ma Samsung non ha ancora stabilito una data:

Galaxy A14 data non ancora decisa

Galaxy A14 5G data non ancora decisa

Galaxy A52 5G data non ancora decisa

Galaxy Tab A7 Lite data non ancora decisa

Vi ricordo che i dispositivi elencati e le date di riferimento riguardano gli smartphone e i tablet venduti in Europa secondo quanto affermato dalla divisione Samsung Romania.

Di fatto le date potrebbero variare per altri paesi, come l’Italia, quindi non prendetele come dati esatti ma punti di riferimento.

Fonte: Forum Supporto Samsung Romania

