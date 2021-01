Samsung Good Lock 2021: l’aggiornamento supporta la ONE UI 3.0 con Android 11

Disponibile al download l’aggiornamento destinato alla Samsung Good Lock versione 2021 che adesso supporta la nuova interfaccia ONE UI 3.0 basata su Android 11.

Chi possiede uno smartphone o un tablet Samsung Galaxy e vuole personalizzare quest’ultimo fa sicuramente affidamento al software Good Lock.

Samsung Good Lock 2021 è disponibile al download: l’aggiornamento supporta Android 11 con ONE UI 3.x

Per chi non lo sapesse ancora il software Samsung Good Lock è un app che contiene vari moduli che permettono di personalizzare in vari aspetti l’interfaccia, il tema, eccetera, del proprio smartphone Galaxy.

Oggi l’azienda coreana ha rilasciato ufficialmente la versione 2021 del Good Lock, versione che adesso è pienamente compatibile con il sistema operativo Android 11 e la nuova interfaccia One UI 3.0.

L’aggiornamento è stato reso necessario dal fatto che diversi tablet e smartphone Galaxy in questi ultimi giorni si stanno aggiornando all’ultima versione del sistema operativo mobile di Google con l’interfaccia ONE UI 3.0.

Samsung Good Lock 2021 ha iniziato il roll-out da poche ore, ma potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti gli utenti con un dispositivo Android 11 e One UI 3.0 ricevano la notifica di aggiornamento.

Al momento diversi moduli hanno già ricevuto l’aggiornamento, come ad esempio Theme Park (per personalizzare i temi) e Quickstar (per personalizzare il pannello delle impostazioni rapide).

Sicuramente nei prossimi giorni ci si aspetta che il resto dei moduli diventi completamente compatibile con la nuova versione del sistema operativo Android.

Dove scaricare la Samsung Good Lock 2021 APP per Android 11 e ONE UI 3.x

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento dall’app, potete scaricare la nuova versione direttamente dal Samsung Galaxy Store o tramite il file APK da APKMirror (Versione: 2.0.00.3)