Samsung Good Lock 2022 in arrivo: ecco le novità dell’aggiornamento

La funzione screenshot di Nice Shot ha ottenuto una nuova impostazione che abilita il pulsante di eliminazione immediatamente dopo l’acquisizione dello schermo. La sua funzione di registrazione dello schermo adesso ha ottenuto il supporto per vari sfondi per i video selfie.

Il modulo Wonderland ha ottenenuto un’opzione per creare un’immagine con effetto 3D utilizzando le foto in modalità ritratto. Queste immagini possono essere utilizzate come sfondi sui dispositivi Galaxy.