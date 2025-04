Samsung Good Lock Home Up e le nuove personalizzazioni con ONE UI 7

Con l’arrivo della ONE UI 7 basata su Android 15 e l’aggiornamento della Good Lock, Samsung vi mostra come potete personalizzare il vostro smartphone Galaxy con il modulo Home Up.

Samsung di recente ha iniziato finalmente a distribuire l’aggiornamento alla ONE UI 7 con Android 15 ai primi smartphone compatibili. che sono usciti prima del 2025.

Grazie alla ONE UI 7 e all’applicazione Good Lock, l’azienda coreana permette una serie di nuove personalizzazioni estetiche

Samsung Good Lock con il modulo Home Up e la ONE UI 7 ecco come potete personalizzare il vostro smartphone Galaxy

Fino alla ONE UI 6 sugli smartphone Galaxy la personalizzazione dei widget e delle scorciatoie per App è avvenuta per griglia, rendendo il telefono preciso ma per alcuni versi monotono.

Samsung ha pensato di rivoluzionare questo concetto con l’applicazione Good Lock e il modulo Home Up.

Adesso con la nuova ONE UI 7 ogni icona, cartella e widget delle app può essere ridimensionato, spostato e persino ruotato liberamente aumentando sensibilmente la personalizzazione.

Per personalizzare la home basterà entrare nell’app Good Lock, selezionare il modulo Home Up e selezionare l’opzione DIY Home Screen:

Il video in questione vi permette di avere un idea base di come funziona l’applicazione, ma ovviamente il contenuto ce lo mettete voi con la vostra fantasia.

Ad esempio, è possibile coprire l’icona di un’app con un adesivo per farla sembrare parte integrante dell’immagine.

Per rendere le cose più interessanti Home Up permette pure di modificare i controlli sulle animazioni quando si entra e si esce dalla schermata iniziale del telefono.

Ovviamente la personalizzazione può essere disattivata e riattivata a seconda delle esigenze dell’utente, che quindi avrà la possibilità di effettuare prove prima di trovare quella che più l’aggrada.

Da sottolineare che questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti, anche in Italia, con l’installazione della versione software ONE UI 7 basata su Android 15.

Infatti la funzionalità Home Up prima era stata limitata ad alcuni paesi, ma con la nuova ONE UI 7 sarà disponibile a livello globale su tutti gli smartphone compatibili.

Fonte: Notizia ufficiale

