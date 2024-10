Samsung Health App aggiornamento ottobre 2024: le novità

L’applicazione per il fitness e la salute Samsung Health si aggiorna a fine ottobre 2024: ecco le novità che sono state introdotte nel software dall’azienda coreana.

Samsung ha rilasciato di recente un importante aggiornamento all’applicazione Health, tra i più grandi della storia per quest’applicazione dedicata alla salute degli utenti.

Il tutto permette all’app di diventare un centro per accedere ai propri dati sanitari, gestire i farmaci e monitorare l’assunzione giornaliera di cibo.

Va detto fin da subito che alcune funzionalità sono limitate da paese a paese, e quindi non tutte sono disponibili in Italia al momento (ma potrebbero arrivare in un secondo momento)

Per adesso in Italia è stato aggiunta la funzionalità di poter scansionare il codice a barre del cibo per velocizzare il processo di registrazione dei pasti giornalieri.

Questo aiuterà l’utente a tenere sotto controllo il livello calorico giornaliero dei pasti oltre ai livelli nutrizionali (forniti da fatsecret).

Ci sono poi due novità che al momento non sono ancora disponibili in Italia ma si stanno espandendo in alcuni paesi del Nord America e Asia.

La prima permette agli utenti di poter vedere direttamente dall’App le proprie cartelle sanitarie da cliniche, ospedali etc.

Ad esempio negli USA, Samsung ha stretto un accordo di partnership con b.well Connected Health, che ha contatti con i principali sistemi di cartelle cliniche elettroniche (EMR) di Cerner Health, Epic Systems, Veradigm.

Grazie all’accesso di questi dati gli utenti potranno sapere in tempi brevi pure i risultati di analisi di laboratorio, e combinandoli con i parametri vitali raccolti da Samsung Health avere un quadro più completo sulla loro salute.

Questo permette inoltre di far consigliare all’utente eventuali esami medici in base alla storia clinica dell’utente che include vaccini, prescrizioni, visite mediche passate.

L’ultima nuova funzionalità introdotta su Samsung Health, attualmente attiva negli USA e in alcuni paesi Asiatici, è quella di poter scansionare tramite la fotocamera del telefono i flaconi dei farmaci.

Questo permetterà all’utente di avere un quadro più completo sui programmi di dosaggio, le dosi saltate e altre informazioni sui vari farmaci (descrizioni, effetti collaterali, avvertenze, interazioni farmacologiche) che assumi contemporaneamente.

