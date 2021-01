Samsung Internet 13.2 stabile disponibile al download: le principali novità

Disponibile al download l’ultima versione del browser web per dispositivi mobili Samsung Internet 13.2: ecco le principali novità introdotte dall’azienda coreana.

Da pochi giorni è disponibile la versione 13.2 di Samsung Internet, il noto browser web dedicato ai dispositivi mobili Samsung Galaxy che si basa sul codice open source Chromium.

Samsung Internet 13.2 è disponibile al download: queste le principali novità

La versione 13.2 introduce alcune novità che riguardano una maggiore protezione durante la navigazione web, una nuova funzione per selezionare gli URL, un nuovo sistema di gestione delle impostazioni, eccetera.

Per quanto riguarda il miglioramento della protezione, parliamo del sistema Smart Protect, che nella versione 13.2 avvisa gli utenti quando un sito cerca di trarli in inganno facendoli scaricare malware, attraverso un popup di avviso che gli aiuterà a tornare in sicurezza alla home page.

Adesso gli utenti potranno facilmente visitare gli urls salvati negli appunti: basta toccare la barra degli indirizzi e comparirà un menù di accesso rapido con la possibilità i inserire l’URL precedentemente copiato.

Gli utenti possono poi cercare rapidamente le varie impostazioni in-App direttamente dall’app Impostazioni principale.

Non sarà più necessario aprire l’app e spostarsi attraverso i vari menu per trovare quel controllo o quell’impostazione specifica.

Ad esempio, se si vuole disabilitare i cookie, basta inserire la parola chiave nella barra di ricerca delle Impostazioni e il software mostrerà una scorciatoia per saltare direttamente alle impostazioni dei Cookie.

Da non dimenticare che è stato riattivato nuovamente il software ArCore (per la realtà aumentata), funzione che era stata disattivata per alcuni problemi di aggiornamenti.

Infine l’aggiornamento Samsung Internet 13.2 migliora l’esperienza d’uso della modalità notte.

Potete scaricare l’ultima versione di Samsung Internet direttamente sul Google Play Store.