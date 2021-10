Samsung Internet Browser arriva sui Galaxy Watch 4

Il Browser Samsung Internet è disponibile per i nuovi smartwatch della serie Galaxy Watch 4: ecco i dettagli da conoscere.

Con il passaggio da TizenOS a Wear OS 3.0 gli smartwatch Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic possono di fatto supportare un numero sempre più crescente di applicazioni che fanno parte del Google Play Store.

Tra quest’ultime vanno considerate le applicazioni native di Samsung che vengono sviluppate dell’azienda coreana per i dispositivi Galaxy.

Samsung internet compatibile Wear OS 3 su smartwatch Galaxy Watch 4: i dettagli

Oggi abbiamo la conferma che il browser Samsung Internet si sta aggiornando ad una nuova versione software sul Google Play Store.

Adesso supporta gli smartwatch Galaxy Watch 4.

Per installare il browser internet sullo smartwatch (Galaxy Watch 4 o Watch 4 Classic) vi basterà installare il browser sullo smartphone collegato a quest’ultimo: automaticamente l’indossabile lo installerà nella propria memoria interna.

Da quello che potete vedere dagli screenshot qua sopra, gli utenti potranno navigare sul web dal proprio Watch 4.

E’ possibile infatti visitare siti web, visualizzare video su Youtube, aggiungere preferiti ed effettuare ricerche sul web.

L’applicazione, per aiutare gli utenti durante la navigazione web, permette di effettuare degli Zoom per leggere meglio quello che è scritto sulle pagine web.

Inoltre è presente il supporto per l’input vocale, ci sono i gesti di scorrimento ed è presente una tastiera per rendere l’esperienza web più comoda possibile.

Considerato che il Galaxy Watch 4 (4 Classic) è collegato ad uno smartphone, è possibile in qualsiasi momento spostare la navigazione web dallo smartwatch al telefono.

Infatti gli utenti hanno la possibilità di attivare la funzione “Mostra sul telefono “.

Ovviamente navigare sul web su un display di piccole dimensioni non è il massimo, ma rimane comunque un opzione valida se non si può estrarre il telefono in particolari momenti della giornata.

Potete scaricare l’ultima versione del Samsung Internet direttamente dal Google Play Store.