Samsung Italia svela i Galaxy S22 con immagini pubblicitarie: CPU, Display, Batteria, Fotocamere

Sul sito Samsung Italia sono state rilasciate le immagini pubblicitarie dei prossimi Galaxy S22: dettagli ufficiali su CPU, Display, Batteria e Fotocamere.

A poco più di una settimana dall’annuncio dei nuovi smartphone top di gamma della serie Galaxy S22, Samsung Italia ha diffuso sul proprio sito ufficiale alcune immagini pubblicitarie su quest’ultimi.

Le immagini forniscono informazioni definitive sulle caratteristiche del processore, il display, la batteria e le fotocamere, e il contenuto della confezione.

Gamma Galaxy S22: immagini ufficiali di Samsung Italia svelano dettagli su processore, display, batteria e fotocamere

Display e dimensioni

Il Galaxy S22 ha un display da 6.1 pollici di diagonale e una scocca di lunghezza pari a 146mm (dimensioni: 146 x 70,6 x 7,6 mm).

La versione S22 ha un display da 6.6 pollici di diagonale con una scocca lunga come il suo predecessore, il Galaxy S21 Plus, ovvero pari a 157,4 mm (dimensioni: 157,4 x 75,8 x 7,6 mm).

Invece l’S22 Ultra sarà più largo (deve contenere lo slot per la S Pen) e leggermente più corto del suo predecessore Galaxy S21 Ultra, e monterà un display da 6.8 pollici.

Le dimensioni sono di 163,3 x 77,9 x 8,9 mm.

Tutti e tre gli smartphone monteranno un display con tecnologia Dynamic AMOLED 2X, frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz (adattiva) e supporto HDR10+.

L’S22 e l’S22+ raggiungeranno una luminosità massima di 1.300 nits, mentre l’Ultra raggiungerà addirittura i 1.750 nits.

Processore

Abbiamo poi la conferma che tutti i Galaxy S22 commercializzati in Italia utilizzeranno il chipset Exynos 2200 prodotto con processo produttivo a 4nm.

Fotocamere

Samsung Italia svela pure il comparto fotografico dei singoli smartphone.

Per i modelli S22 e S22 Plus troviamo:

Sensore principale da 50MP f/1.8;

Ultra-grandangolare da 12MP f/2.2

Teleobiettivo da 10MP f/2.4 con Zoom Ottico 3X e tecnologia Space Zoom 30x

Fotocamera anteriore da 10MP f/2.2

Invece il Galaxy S22 Ultra si presenta con:

Sensore principale da 108MP f/1.8

ultra-grandangolare da 12MP f/2.2

teleobiettivo 1 da 10MP f/2.4

teleobbiettivo 2 (periscopico) da 10MP f/4.9 con Zoom tecnologia Space Zoom 100x

Super Clear Glass sulle fotocamere posteriori

Fotocamera anteriore per selfie da 40MP f/2.2

Tutti e tre i telefoni sono in grado di registrare video in formato 8K con tecnologia “Super HDR” e utilizzeranno la migliore stabilizzazione ottica mai vista su uno smartphone Galaxy.

Batteria e ricarica rapida

Sfortunatamente anche per la serie Galaxy S22 la velocità di ricarica rapida non sarà adeguata a quella della concorrenza.

I Galaxy S22 infatti avranno ancora una ricarica rapida via cavo da 25W: da 0-100% in 70 minuti.

Invece i modelli S22 Plus e S22 Ultra potranno sfruttare la ricarica rapida via cavo da 45W: da 0-100% in 60 minuti.

Contenuto della confezione

Nella scatola non sarà presente il caricabatteria, ma si troverà unicamente un cavo USB C-to-C e un eiettore SIM.

Nella confezione del Galaxy S22 Ultra ci sarà anche la pennina S Pen.

Non ci resta che aspettare il 9 febbraio 2022 per l’annuncio ufficiale.