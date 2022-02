Samsung: l’App Expert RAW dei Galaxy S22 e S21 Ultra arriverà su altri smartphone a fine febbraio 2022

L’applicazione per la fotocamera Expert RAW di Samsung, attualmente presente solo sui Galaxy S21 Ultra e Galaxy S22 Ultra, a fine febbraio sarà disponibile su altri smartphone Galaxy.

Chi utilizza le fotocamere degli smartphone più avanzati sicuramente potrebbe voler scattare foto più professionali con il massimo della qualità possibile.

Per questo alcuni utenti invece di elaborare le foto in format jpeg, fanno elaborare dallo smartphone gli scatti in formato RAW senza nessun livello di compressione.

Le foto in formato RAW offrono la migliore qualità possibile, ma ovviamente occupano molto più spazio in memoria.

Samsung Expert RAW: l’app per la fotocamera dei Galaxy S21 e S22 Ultra arriverà anche sui altri smartphone Galaxy

Samsung ha dedicato al supporto per le immagini RAW l’applicazione Expert Raw, che però al momento è disponibile all’utilizzo solo sui Galaxy S21 Ultra e sul recente Galaxy S22 Ultra.

Fortunatamente l’applicazione presto non sarà più un esclusiva di questi due smartphone.

Infatti con un comunicato ufficiale, l’azienda coreana ha affermato che l’app verrà rilasciata ad altri dispositivi Galaxy a partire dal 25 febbraio 2022.

Questo è quanto è stato affermato da Samsung:

“Expert RAW will be officially launched on the 2/25th release date. Before the official launch, we will tell you about the final supported devices. Whether or not to support it will be decided according to the AP specifications and all lens sensor specifications, and it seems that only the top models will be supported“.

Da quello che possiamo leggere si evince chiaramente che la scelta dei dispositivi compatibili con l’APP Expert RAW dipenderà dal tipo di hardware che questi dispongono.

Samsung non li ha ancora comunicati, ma ci sono buone possibilità che saranno compatibili tutti i più recenti smartphone top di gamma dell’azienda coreana:

i Galaxy S22 e S22 Plus;

i Galaxy S21 e S21 Plus

forse pure i recenti Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Flip.

Per la lista completa, non ci resta che aspettare il comunicato ufficiale dell’azienda coreana tra una decina di giorni.

