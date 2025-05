Samsung lavora sulla funzione Galaxy AI per trasformare le foto in video

Samsung sta lavorando sulla funzione basata sull’intelligenza artificiale di Galaxy AI che permette di trasformare le foto in brevi video: ecco di che si tratta.

Secondo recenti rumors Samsung è intenzionata a rilasciare nuove funzionalità GALAXY AI sui propri smartphone e tablet compatibili e tra queste ce ne sta una che trasformale foto i brevi video.

Scopriamo qualche dettaglio in più.

Samsung Galaxy AI permetterà in futuro di trasformare le foto in brevi video? I rumors

Un informatore abbastanza seguito e attendibile tramite il proprio account X (Twitter) ha affermato che l’azienda coreana sta lavorando per includere la funzionalità Image-To-Video AI su Galaxy AI.

Tale funzionalità dovrebbe sfruttare le ultime novità introdotte da Google nella sua applicazione Gemini avanzata per la generazione di video tramite intelligenza artificiale.

Considerato che alcuni produttori terzi, come Samsung, lavorano già a stretto contatto con Google per l’intelligenza artificiale su dispositivi mobili c’è una possibilità che gli smartphone e tablet Galaxy potranno sfruttarla a breve.

Non si sa però ancora con chiarezza quando questa funzionalità arriverà sui dispositivi Samsung Galaxy, forse con l’aggiornamento alla prossima ONE UI 8 basata su Android 16.

C’è inoltre da sottolineare che tale funzionalità potrebbe risultare gratuita solo per un certo periodo di tempo, e poi disponibile solo con abbonamento a pagamento.

Per esempio i prossimi smartphone della serie Honor 400 avranno anche loro la funzionalità di conversione delle immagini in brevi video, funzionalità che però sarà gratuita solo per due mesi e poi diventerà a pagamento.

Al momento dato che Samsung non ha ancora ufficializzato nulla, non possiamo far altro che chiedervi di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

