Samsung Manutenzione: la nuova modalità in arrivo anche in Europa sugli smartphone Galaxy

La modalità Samsung Manutenzione arriverà con l’interfaccia ONE UI 5.0 su tutti gli smartphone Galaxy compatibili anche in Europa. Ecco di che cosa si tratta.

Dopo il lancio in Corea del Sud avvenuto a luglio e in Cina a settembre di quest’anno, Samsung ha annunciato che la nuova modalità Manutenzione arriverà anche in Europa.

Samsung Manutenzione arriva anche in Europa sugli smartphone Galaxy: i dettagli da conoscere

Si tratta di una funzionalità molto utile per tutelare la privacy degli utenti quando portano il loro smartphone in un centro assistenza.

Infatti la modalità Samsung Manutenzione quando viene attivata consente al proprietario dello smartphone di bloccare l’accesso ai dati personali salvati all’interno del dispositivo.

Da quello che sappiamo la modalità Manutenzione in Europa arriverà con il lancio dell’interfaccia ONE UI 5.0 sugli smartphone e tablet Galaxy selezionati.

Al momento i primi che lo riceveranno saranno i Galaxy S22 e i Galaxy S21.

Come sapete i Galaxy S22 stanno già ricevendo l’aggiornamento finale ad Android 13 con ONE UI 5.0, quindi i possessori della serie S22 potranno già utilizzarla anche in Italia.

Il lancio della funzionalità su altri dispositivi continuerà per tutto il 2023.

Quindi in futuro per verificare se la vostra modalità Manutenzione è attivabile, entrate nel pannello Impostazioni > Manutenzione della batteria e del dispositivo.

Samsung Manutenzione: un riassunto su come funziona

Vediamo di fare un riassunto esaustivo di cosa accade quando parte la modalità Manutenzione al riavvio dello smartphone:

tutte le informazioni personali saranno inaccessibili alla persona che si occupa della riparazione del telefono il personale di manutenzione non sarà in grado di recuperare neppure le app installate i dati e gli account generati dal reparto assistenza mentre si è in modalità Manutenzione verranno automaticamente eliminati quando si esce dalla modalità manutenzione si può uscire dalla modalità manutenzione toccando l’icona delle impostazioni rapide della modalità e quindi autenticarsi utilizzando l’impronta digitale dopo l’uscita dalla modalità manutenzione, il telefono si riavvia in modalità normale con tutti i dati personali e le applicazioni disponibili.

Ovviamente questa modalità è utilizzata dal reparto di assistenza ufficiale Samsung, ma non è di fatto certificata da centri di assistenza di terzi.

Quindi chiedete prima all’eventuale negozio di riparazioni hardware che state per utilizzare se potete utilizzarla, o il telefono ha bisogno di un reset di fabbrica completo prima o dopo l’operazione di assistenza.

Fonte: Notizia ufficiale