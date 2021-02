Samsung Notes si aggiorna a febbraio 2021: ecco le novità

L’applicazione Samsung Notes ha ricevuto ad inizio febbraio 2021 un nuovo aggiornamento interessante: ecco le principali novità che noterete.

Se vi piace prendere appunti, note con il vostro smartphone o tablet Galaxy sicuramente state utilizzando l’applicazione Samsung Notes.

Samsung Notes si aggiorna alla versione 4.2.01.53: ecco le novità introdotte

Samsung aggiorna costantemente quest’app, e proprio ad inizio febbraio 2021 ha rilasciato un nuovo aggiornamento introducendo la versione 4.2.01.53.

La nuova versione 4.2.01.53 può essere scaricata tramite il Galaxy Store o il Google Play Store.

Dal punto di vista delle novità l’aggiornamento apporta miglioramenti nella gestione delle cartelle e nuovi modelli.

Infatti adesso l’utente sarà in grado di di cambiare i colori delle cartelle, sia quelle nuove che per quelle già esistenti, in modo da tracciare meglio le attività.

Samsung ha pure semplificato il sistema per riordinare le cartelle, tramite il comando gestisci cartelle presente nel menù laterale: si potranno trascinare e rilasciare le cartelle dove vuole l’utente.

Altra novità consiste nella possibilità da parte dell’utente di duplicare le cartelle già esistenti, e cancellare tutti i disegni presenti in una nota.

L’applicazione adesso consente il ritaglio dell’immagine, semplicemente facendo un click sull’immagine e selezionare nelle opzioni della barra degli strumenti il tipo di ritaglio da effettuare.

Infine sono stati aggiunti tre nuovi modelli di canvas e la possibilità di eliminare una nota durante la modifica.