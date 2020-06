Samsung One UI 2.5 con annunci pubblicitari nelle app native? I rumors

Samsung potrebbe introdurre banner pubblicitari nelle app native con l’arrivo della nuova interfaccia One Ui 2.5? I rumors e gli Screenshot svelati.

Samsung come sappiamo sta lavorando per introdurre in futuro una nuova interfaccia personalizzata per i propri smartphone con sistema operativo Android 10.

La nuova interfaccia prenderà il nome si One UI 2.5, e secondo alcuni rumors potrebbe introdurre una novità non proprio gradita a tutti.

Samsung One UI 2.5 versione coreana si mostra con alcuni banner pubblicitari all’interno delle App native

Alcuni Screenshot della One UI 2.5 mostrerebbero infatti dei banner pubblicitari che saranno visibili di tanto in tanto all’interno delle applicazioni native di Samsung.

Più nello specifico il primo Screenshot mostra un banner pubblicitario a scomparsa della durata di 15 secondi nella pagina home dello sblocco del telefono, il secondo Screenshot un banner pubblicitario all’interno dell’applicazione meteo.

Entrambi gli Screenshot sono ripresi dalla versione beta coreana della One Ui 2.5, quindi non ci sono evidenze che tali banner arriveranno anche nella versione internazionale.

Vi ricordo che i rappresentanti della sezione Samsung Korea hanno rilasciato una dichiarazione lo scorso ottobre 2019, in cui si parlava dell’intenzione di portare dei banner pubblicitari all’interno dell’interfaccia utente allo scopo di fornire “nuove funzioni e operazioni di miglioramento del servizio” attraverso le entrate pubblicitarie raccolte.

Secondo i rumors questi banner pubblicitari saranno inseriti nell’interfaccia One UI 2.5 destinata agli “smartphone più economici” della gamma Galaxy A e Galaxy M.

Sulla carta quindi Samsung abbasserà i prezzi degli smartphone di fascia bassa, ma gli utenti potrebbero visualizzare annunci pubblicitari all’interno dell’interfaccia di ultima generazione.

Le informazioni sulla nuova interfaccia Samsung One Ui 2.5 al momento sono ancora piuttosto scarse, abbiamo solo precedenti rumors sulla sua compatibilità con i gesti di navigazione di launcher di terze parti.

La One UI 2.5 dovrebbe comunque debuttare con l’arrivo sul mercato ad agosto 2020 dei prossimi top di gamma Galaxy Note 20.