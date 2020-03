Samsung One Ui 2.5 novità: consentirà i gesti di navigazione con launcher terzi

Samsung è già al lavoro alla nuova interfaccia One UI 2.5 di cui è stata svelata una interessante funzionalità: permette i gesti di navigazione di Google su launcher di terzi.

L’interfaccia Samsung One Ui 2.0 è stata sicuramente un importante passo in avanti nello svecchiamento dell’interfaccia software degli smartphone Android dell’azienda coreana.

Inoltre è uscita per alcuni dispositivi pure l’interfaccia One UI 2.1 con qualche piccola novità qua e là.

Samsung One UI 2.5 prima novità svelata: permette i gesti di navigazione con launcher sviluppati da terzi

Ma sembra che il colosso asiatico stia già lavorando ad un importante aggiornamento della sua interfaccia software, con l’uscita della One UI 2.5.

Alcuni rumors affermano che la futura One Ui 2.5 supporterà estensivamente un ampia serie di controlli gestuali che si potranno utilizzare anche su Launcher di terze parti.

Al momento Samsung permette agli utenti di utilizzare una barra di navigazione tradizionale, con pulsanti con disposizione personalizzabile, un sistema a scorrimento, basato sugli stessi pulsanti, o la possibilità di utilizzare una configurazione di navigazione a scorrimento in stile Google stock.

Sfortunatamente tutte queste possibilità nell’interfaccia One UI 2.0 o 2.1 vengono a mancare se si installa un launcher diverso da quello preinstallato da Samsung.

Questo è quello che è trapelato sulla nuova Samsung One UI 2.5, e dato che i lavori sono ancora in corso d’opera ci si aspetta che nelle prossime settimane usciranno nuove informazioni in merito.

Non ci resta quindi che aspettare news dal web.

