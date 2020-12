Samsung ONE UI 3.0 su Android 11: la road-map dell’aggiornamento per i Galaxy compatibili

Samsung ha svelato ufficialmente la nuova roadmap dell’aggiornamento ONE UI 3.0 basato su Android 11 con le date di riferimento per tutti gli smartphone e tablet Galaxy compatibili.

I più informati sapranno benissimo che Samsung sta testando in fase beta pubblica la sua ultima interfaccia ONE Ui 3.0 su alcuni recenti smartphone top di gamma.

Sembra comunque che la beta pubblica sia ormai in procinto di terminare dato che già entro dicembre 2020 i primi dispositivi mobili Samsung Galaxy riceveranno l’aggiornamento stabile.

Road-map aggiornamento ONE UI 3.0 con Android 11 per i Samsung Galaxy: i dettagli svelati ufficialmente

Infatti oggi Samsung Egitto ha svelato ufficialmente la road-map del rilascio dell’aggiornamento ad Android 11 con ONE UI 3.0 indicando i dispositivi Galaxy compatibili e le date di riferimento.

Essendo l’informazione rilasciata dalla filiale egiziana di Samsung non è detto che queste date coincidano perfettamente per i dispositivi Galaxy venduti in Italia.

Questa è la Road-map completa:

Dicembre 2020 Galaxy S20 Galaxy S20 + Galaxy S20 Ultra

Gennaio 2021 Galaxy S10 Galaxy S10 + Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 + Galaxy S10 Lite Galaxy Z Flip Galaxy Z Fold 2 Galaxy Note 20 Galaxy Note 20 Ultra

Febbraio 2021 Galaxy Fold

Marzo 2021 Galaxy M30s Galaxy A51 Galaxy Note10 Lite Galaxy M31 Galaxy M21 Galaxy Tab S7

Aprile 2021 Galaxy A50 Galaxy M51

Maggio 2021 Galaxy A70 Galaxy A80 Galaxy Tab S6 Galaxy A71 Galaxy A31 Galaxy A21s Galaxy Tab S6 Lite

Giugno 2021 Galaxy Tab A Galaxy A01 Galaxy A01 Core Galaxy A11 Galaxy M11

Luglio 2021 Galaxy A30 Galaxy Tab S5e

Agosto 2021 Galaxy A10 Galaxy A10s Galaxy A20 Galaxy A20s Galaxy A30s Galaxy Tab A 10.1 Galaxy Tab Active Pro

Settembre 2021 Galaxy Tab A 8 (2019)



Come potete vedere i dispositivi più recenti e importanti saranno aggiornati presumibilmente entro febbraio-marzo 2021, mentre per i dispositivi di fascia media e più vecchi le tempistiche si allungheranno anche fino a settembre 2021.

Fonte: Via