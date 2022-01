Samsung One UI 4.1 basata su Android 12: prima di lista di smartphone Galaxy che la riceveranno

Questa è una prima lista degli smartphone Galaxy di Samsung che si dovrebbero aggiornare alla ONE UI 4.1 basata su Android 12 a partire dal prossimo mese: i dettagli.

Molti di voi sicuramente avranno già ricevuto sul loro smartphone Galaxy top di gamma o di fascia medio-alta l’aggiornamento ad Android 12 con la nuova interfaccia ONE UI 4.0.

Sembra però che Samsung stia già lavorando al rilascio della ONE UI 4.1 che ovviamente si baserà sempre su Android 12.

Samsung ONE UI 4.1 in arrivo: quali sono i primi smartphone Galaxy che la riceveranno?

Secondo recenti rumors l’azienda coreana già a partire da febbraio 2022, e per il resto della prima metà del 2022, rilascerà questo nuovo aggiornamento per una serie di smartphone Galaxy.

Ovviamente al momento non abbiamo la lista completa e ufficiale di Samsung, ma il web ci ha fornito lo spunto per una prima lista approssimativa.

La lista degli smartphone Galaxy che molto probabilmente (o sicuramente) riceveranno l’aggiornamento alla Samsung ONE UI 4.1

Serie Galaxy S:

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Serie Galaxy Note:

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Serie Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Serie Galaxy A:

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A03s

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Serie Galaxy M:

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Serie Galaxy X Cover:

Galaxy Xcover 5

Serie Galaxy Tab:

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

Serie Galaxy F:

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Dalla lista al momento vengono esclusi tutti quei dispositivi che sulla carta hanno già speso il loro ultimo aggiornamento di sistema operativo con l’installazione di Android 12 e interfaccia ONE UI 4.0, come ad esempio i Galaxy Note 10 e i Galaxy S10.

Comunque se per il momento il vostro smartphone Galaxy non è presente nella lista non disperate: non è una lista ufficiale!

Vi preghiamo quindi di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

