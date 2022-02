Samsung One UI 4.1 ottimizza RAM PLUS: si può scegliere quanta ram virtuale aggiungere

Con la versione software ONE UI 4.1 basata su Android 12 adesso gli utenti Samsung Galaxy potranno scegliere quanta ram virtuale aggiungere con l’app RAM PLUS.

RAM Plus è una funzionalità introdotta da Samsung lo scorso anno, che permette agli utenti di aumentare la ram virtuale sul proprio dispositivo per migliorarne le prestazioni in multitasking.

Il sistema di funzionamento è abbastanza semplice: l’app trasforma la memoria interna dello smartphone in Ram Virtuale.

Samsung ONE UI 4.1 introduce la nuova versione di Ram PLUS: più opzioni di scelta per l’utente

Prima dell’arrivo della versione RAM Plus aggiornata su ONE UI 4.1, gli utenti potevano selezionare un unica opzione: aggiungere 4GB di ram virtuale.

Oggi con la ONE UI 4.1 Ram Plus permette agli utenti di avere un numero maggiori di opzioni, di fatto aumentano o diminuendo a seconda delle esigenze la ram virtuale a disposizione.

Se infatti prima si poteva aggiungere solo 4GB di ram, adesso gli utenti possono scegliere tra 2-4-6-8GB di ram virtuale da aggiungere.

Di fatto chi ha già un buon quantitativo di ram fisica, almeno 6-8GB, potrebbe scegliere di abbinare solo 2GB di ram virtuale o al massimo 4GB.

Chi invece ha poca ram, pensiamo ai dispositivi con 2-4GB di ram, potranno aumentare la ram virtuale selezionando 6GB o addirittura 8GB.

Ricordiamo che RAM Plus è un escamotage che vi permette di avere prestazioni migliori nel multitasking, quindi il passaggio da un’applicazione ad un altra, quando la ram fisica dello smartphone è saturata.

Al momento la nuova versione di RAM Plus è presente nella versione ONE UI 4.1 basata su Android 12 dei Galaxy S22 e Galaxy Tab S8, ma con i prossimi aggiornamenti altri smartphone-tablet Samsung potranno godere di questa nuova funzionalità migliorata.

