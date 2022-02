Samsung One UI 4.1 su Android 12: novità svelate in un video ufficiale

Le novità della nuova interfaccia ONE UI 4.1 basata su Android 12 sono spiegate da Samsung in un video ufficiale: i dettagli.

Con l’arrivo dei nuovi Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra e dei Tablet Galaxy Tab S8 Samsung ha svelato pure la nuova interfaccia ONE UI 4.1 basata sul sistema operativo Android 12.

Samsung mostra le novità della ONE UI 4.1 basata su Android 12 in un video ufficiale: i dettagli

Per far capire meglio ai propri clienti quali sono le novità introdotte dalla ONE UI 4.1, Samsung ha rilasciato un video ufficiale di spiegazioni:

Possiamo vedere dal video che la ONE UI 4.1 è un aggiornamento minore della precedente ONE UI 4.0 che invece aveva apportato molte più novità rispetto alla ONE UI 3.1 basata su Android 11.

Tra le novità più evidenti vi possiamo di fatto elencare:

la versione ottimizzata e rinnovata di RAM PLUS: vi permette adesso di aumentare la ram virtuale del vostro smartphone o Tablet Galaxy selezionando varie opzioni;

miglioramenti apportati all’app della fotocamera: la modalità Pro adesso funziona con ogni sensore fotografico del dispositivo;

migliorata la produttività con il nuovo calendario intelligente;

introdotta la connettività multipiattaforma e multi-finestra sulla serie Galaxy Tab S8.

Al momento come già detto la versione 4.1 è disponibile solo sui Galaxy S22 e i Galaxy Tab S8, ma ovviamente Samsung la rilascerà su quasi tutti gli smartphone aggiornabili ad Android 12 nelle prossime settimane.