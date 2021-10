Samsung One UI 4 Beta 3: ecco la nuova app meteo! I cambiamenti

Ecco come cambia l’applicazione del meteo con la nuova interfaccia Samsung ONE UI 4.0 Beta 3 basata su Android 12: il video che evidenzia le novità.

Oggi Samsung ha iniziato a rilasciare per tutti i suoi beta tester la versione Beta 3 della ONE UI 4.0 che utilizza il sistema operativo Android 12, con alcuni cambiamenti visibili già in un video.

Il cambiamento più evidente è la nuova applicazione dedicata al meteo che adesso non ha più nessuna pubblicità, e presenta nuove animazioni più belle e fluide rispetto al passato.

Potete vederla in funzionamento in questo video rilasciato su Twitter:

This is the completely redesigned, new Weather app in One UI 4 Beta 3rd version.

The advertisements are completely gone, and the new animations are amazing. pic.twitter.com/L9Pc6d8TOo

— Tron ❂ (@FrontTron) October 20, 2021