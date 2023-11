Samsung ONE UI 6.0 introduce Auto Blocker: più sicurezza sui dispositivi Galaxy

Tra le novità introdotte da Samsung sulla ONE UI 6.0 basata su Android 14 troviamo la nuova funzionalità chiamata Auto Blocker che migliora la sicurezza sui dispositivi Galaxy.

Samsung da qualche giorno ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento stabile e finale di Android 14 con interfaccia ONE UI 6.0.

I primi smartphone a riceverli al momento sono i Galaxy S23, ma nei prossimi giorni probamente l’aggiornamento sarà diffuso su altri dispositivi.

Tra le novità introdotte con al ONE UI 6.0 troviamo Auto Blocker: scopriamone i dettagli

Samsung ONE UI 6.0 introduce Auto Blocker: la nuova funzionalità che aumenta la sicurezza sui dispositivi Galaxy

Per migliorare la sicurezza e la privacy degli utenti, Samsung ha introdotto Auto Blocker un tool integrato nella ONE UI 6.0 che contiene al suo interno varie funzionalità di controllo per eventuali rischi.

Se abilitata la funzionalità principale protegge gli smartphone e i tablet dalla pratica del “sideloading”, ovvero l’installazione di applicazioni da fonti sconosciute/non autorizzate.

Auto Block permette anche di bloccare l’installazione di applicazioni da store di terzi che però non sono stati certificati, e quindi potrebbero presentare lacune di sicurezza (opzionale).

Inoltre il software inoltre applicherà dei controlli di sicurezza sulle app, rilevando potenziali malware e prevenendo comandi dannosi.

Eviterà potenziali installazioni dannose tramite porta USB, fattore importante se per caso utilizzare una ricarica su PC o altri dispositivi pubblici.

Auto Blocker apporta pure un aggiornamento al precedente software Message Guard , il servizio che mitiga gli attacchi Zero Click o quelli che reindirizzano i messaggi immagine tramite codice dannoso.

Se avete installato Android 14 sul vostro smartphone o tablet Galaxy, il nuovo software Auto Blocker lo troverete nel menù delle impostazioni della ONE UI 6.0.

Fonte: notizia ufficiale

