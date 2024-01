Samsung ONE UI 6.1 in test su diversi smartphone Galaxy: i dettagli

La prossima ONE UI 6.1 basata su Android 14 di Samsung è in test su diversi smartphone Galaxy tra cui i Galaxy S23, S22, S21, Galaxy A54 e A34, la serie Z Fold e Z Flip 4 e 5.

Domani 17 gennaio 2024 ci sarà la presentazione ufficiale dei Galaxy S24 che debutteranno con la nuova interfaccia ONE UI 6.1 di Samsung.

L’azienda coreana però sta già testando la nuova interfaccia anche sui altri dispositivi.

Samsung ONE UI 6.1 è in fase di test su una serie di smartphone Galaxy di fascia medio-alta e top di gamma

Sicuramente i Galaxy S24 avranno in anteprima alcune funzionalità della prossima ONE UI 6.1 che come sappiamo sarà incentrata molto sull’intelligenza artificiale (la così detta Galaxy AI).

Sappiamo che Samsung sta già lavorando ad implementare questa Galaxy AI sui più recenti smartphone e tablet, come i Galaxy S23, i Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, e i Galaxy Tab S9.

Ma l’azienda coreana non lascerà indietro i dispositivi un po’ più vecchi, anche se probabilmente non verranno implementate tutte le funzionalità AI a causa delle specifiche hardware meno recenti.

Infatti secondo recenti informazioni Samsung sta lavorando ad una versione della ONE UI 6.1 basata su Android 14 anche per questi smartphone:

Serie Galaxy S22 e S21

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A54

Galaxy A34

Le informazioni in questione sono state confermate da un report che ha raccolti alcuni dati da server ufficiali di Samsung.

Questo indica che l’azienda coreana sta facendo notevoli progressi nella ONE UI 6.1 anche per questi smartphone non più top di gamma o appartenenti ad una fascia più bassa.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Samsung, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter (X)

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon